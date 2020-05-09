Starmetre'nin zirvesindeki isimler (Mayıs verileri)

Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran veri tabanı IMDb, mayıs ayının en popüler isimlerini listeledi. İşte mayısın son verilerine göre IMDb Starmetre'nin zirvesindeki 30 oyuncu...

09.05.2020 - 06:44

30. Alexandra Daddario
29. Randeep Hooda
28. Jaren Lewison
27. Tom Hardy

26. Chris Evans
25. Margot Robbie
24. Richa Moorjani
23. Rory Culkin
22. Evan Rachel Wood
21. Gal Gadot
20. Ivana Milicevic
19. Jenna Coleman

18. Stefanie Martini
17. Natalie Dormer
16. Jodie Comer

15. Maitreyi Ramakrishnan
14. Daisy Edgar-Jones
13. Alison Brie
12. Millie Brady
11. Sam Hargrave

10. Taylor Kitsch
9. Chase Stokes
8. Chris Hemsworth
7. Madelyn Cline
6. Darren Barnet
5. Alexander Dreymon

4. Ana de Armas
3. Julia Garner
2. Irrfan Khan
1. Golshifteh Farahani

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