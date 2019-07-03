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Stephanie Cayo'dan Peru'ya öpücük mesajı

Copa America'da Brezilya'nın ardından finale yükselecek son takımı belli edecek mücadele öncesi Peru'lu futbolculara ünlü oyuncu Stephanie Cayo mesaj gönderdi.

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    Copa America'da finale kalma mücadelesi verecek olan Şili ile Peru maçı öncesi oyuncu Stephanie Cayo'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.


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    Stephanie Cayo, Peru'nun finale kalması halinde takımı finale taşıyan oyuncuyu 'öpeceğini' ifade etti.


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    Cayo, Twitter hesabını 800.000 takipçisine "Bu Çarşamba Şili'ye gol atıp eleyen kişiye ciddi anlamda bir öpücük vermeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


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    31 yaşındaki oyuncu son olarak Netflix dizisi Club de Cuervos'da rol aldı.


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    Finalde Brezilya'nın rakibi olmak için Şili karşısında ter dökecek olan Peru, 1939 ve 1975'te Copa America'yı iki kez kazanmıştı.
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