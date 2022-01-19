Stephanie Seymour'dan duygusal mesaj: Seni çok özledim

Haberler 19.01.2022 - 14:39
Model Stephanie Seymour, geçtiğimiz yıl 24 yaşında hayata veda eden oğlu Harry Brant için bir mesaj paylaştı. Seymour sözlerine, "Bugün seni özledim, ama bu yeni değil. Seni dün de milyonlarca kez özledim" diye başladı.
Ünlü model, "Sana yeni haberleri anlatmak için telefonu elime aldım, ama sonra bir kez daha fark ettim ki sana mesaj yazamam" sözlerini dile getirdi.
Seymour şu sözleri dile getirdi: "En az yirmi kez senin parlak gülüşünü gördüm. Ve sonra hatırladım ki bütün bunlar benim zihnimde"
"Seni özlemek çok iyi geliyor, çünkü sahip olduğum tek şey bu. Keşke seni bir süreliğine buraya alabilseydim."
"Çünkü gülüşünün şeklini kaybetmekten korkuyorum. Seni bugün özlüyorum ve yarın da özleyeceğim. Bu kederin sonu yok gibi görünüyor."
53 yaşındaki Amerikalı model, Peter Brant ile evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğundan ortancası olan Harry Brant, 17 ocak 2021'de hayata veda etmişti.