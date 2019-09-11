Stephen King'den Trump’a: Beceriksiz ahmak

Dünyaca ünlü yazar Stephen King, ABD Başkanı Donald Trump hakkında konuştu. King açıklamasında Trump'tan "Beceriksiz ahmak" olarak bahsetti.
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Daha önce Twitter'dan kendisini engelleyen Trump'a vizyona yeni girecek filmini ve yeni dizisini izlemeyi yasaklayan Stephen King, yeni Donald Trump açıklamasıyla gündemde.
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The Guardian’a konuşan usta yazar King, ABD başkanının göç politikalarının yeni kitabı The Institute üzerinde etkisi olmadığını söyledi.
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71 yaşındaki yazar şu ifadeleri dile getirdi: "Trump’ın göç politikaları kitabı etkilemedi. Çünkü kitap o beceriksiz ahmak, başkan olmadan önce yazılmıştı."
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"Çocuklar tüm dünyada hapsediliyor ve köleleştiriliyor. Umarım The Institute’u okuyanlar, bu yönetimin acımasız ve ırksal politikalarıyla ilgili bir rezonans bulabilir."
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King’in yeni romanı, telekinetik ve telepatik yetenekleri olan, kaçırılan ve Enstitü diye bilinen kötü niyetli bir eğitim kampına götürülen bir grubu konu alıyor.