Stephen King'in Elon Musk'la ilgili sözlerine tepki: Bugüne kadar yazdığın en korkunç şey

Stephen King'in Elon Musk'a hayranlık duyduğunu söylemesi okurlarını hayal kırıklığına uğrattı. Takipçileri, 74 yaşındaki yazalırın bu ifadesinin bugüne kadar yazdığı en korkunç şey olduğunu savundu.

Haberler 23.12.2021 - 09:51

Stephen King'in Elon Musk'la ilgili sözlerine tepki: Bugüne kadar yazdığın en korkunç şey - 1

Stephen King, Time dergisinin Tesla'nın CEO'su 'ı 2021 Yılının Kişisi seçme kararını yorumladı. King "Elon Musk'a hayranım fakat gerçek Yılın Kişileri bu ölümcül ve sürekli dönüşen virüse karşı son derece cesurca (ifade edebilecek başka kelime yok) çalışan doktorlar, hemşireler, ilk müdahaleciler ve bilim insanlarıdır" dedi.

Stephen King'in Elon Musk'la ilgili sözlerine tepki: Bugüne kadar yazdığın en korkunç şey - 2

King hayranları, yazarın takip eden yorumlarına katıldı ama bir çoğu da tartışmalı isme duyduğu hayranlıktan rahatsız oldu.

Stephen King'in Elon Musk'la ilgili sözlerine tepki: Bugüne kadar yazdığın en korkunç şey - 3

Takipçilerden biri, "Onu hayranlık duyulacak biri olarak görmene çok şaşırdım" diye yazarken, bir diğeri de "Stephen King'le nadiren yaşanan bir uyuşmazlık" diye ekledi.

Stephen King'in Elon Musk'la ilgili sözlerine tepki: Bugüne kadar yazdığın en korkunç şey - 4

King'in okurlarından biri bunu "Bugüne kadar yazdığın en korkunç şey" diye nitelerken, başka bir Twitter kullanıcısı da "Elon Musk'a hayranım deyince beni kaybettin" dedi.

Stephen King'in Elon Musk'la ilgili sözlerine tepki: Bugüne kadar yazdığın en korkunç şey - 5

Elektrikli otomobil endüstrisindeki çalışmalarının yanı sıra insanlığı Mars'a götürme planları ve kripto paraya ilgisi nedeniyle 2021'in en önemli figürü seçilen Musk, corona virüs hakkında yanlış bilgi yayması ve Dogecoin gibi kripto paraları savunması sebebiyle yıllardır eleştiri oklarını üzerine çekiyor.

Stephen King'in Elon Musk'la ilgili sözlerine tepki: Bugüne kadar yazdığın en korkunç şey - 6

Elon Musk, Time dergisi tarafından Yılın Kişisi seçildi / Haber Detay - Tıkla Oku

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