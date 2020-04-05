Steven Spielberg ve eşi ile Michelle Pfeiffer ve eşi yürüyüşte

05.04.2020 - 17:27 | Son Güncelleme : 05.04.2020 - 17:28
Ünlü yönetmen Steven Spielberg (73) ve oyuncu eşi Kate Capshaw (66) ile ünlü aktris Michelle Pfeiffer (61) ve senarist eşi David E. Kelley (64) corona virüs salgını nedeniyle pek çok kişinin evlerine kapandığı Los Angeles’ta birlikte yürüyüş yaparken görüntülendi.
Çiftlerin yürüyüş esnasında aralarındaki sosyal mesafeyi korumaya çalışması dikkat çekti.
Pacific Palisades bölgesinde birbirlerine komşu olan çiftler yaklaşık bir saat boyunca yürüdü.
Ünlü komşuların yürüyüş esnasında hararetli bir sohbeti sürdürmeleri de gözler kaçmadı.