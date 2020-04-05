Steven Spielberg ve eşi ile Michelle Pfeiffer ve eşi yürüyüşte

Birbirlerine komşu olan ünlü yönetmen Steven Spielberg ve eşi ile ünlü oyuncu Michelle Pfeiffer ve karantina günlerinde birlikte yürüyüş yaparken görüntülendi. Ünlü komşuların sosyal mesafeye dikkat ettikleri görüldü.

05.04.2020 - 17:27 | Son Güncelleme : 05.04.2020 - 17:28

Ünlü yönetmen Steven Spielberg (73) ve oyuncu eşi Kate Capshaw (66) ile ünlü aktris Michelle Pfeiffer (61) ve senarist eşi David E. Kelley (64) corona virüs salgını nedeniyle pek çok kişinin evlerine kapandığı Los Angeles’ta birlikte yürüyüş yaparken görüntülendi.

Çiftlerin yürüyüş esnasında aralarındaki sosyal mesafeyi korumaya çalışması dikkat çekti.

Pacific Palisades bölgesinde birbirlerine komşu olan çiftler yaklaşık bir saat boyunca yürüdü.

Ünlü komşuların yürüyüş esnasında hararetli bir sohbeti sürdürmeleri de gözler kaçmadı.

İşte ünlü komşuların yürüyüşünden objektiflere yansıyanlar...

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