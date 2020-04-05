Steven Spielberg ve eşi ile Michelle Pfeiffer ve eşi yürüyüşte

Ünlü yönetmen Steven Spielberg (73) ve oyuncu eşi Kate Capshaw (66) ile ünlü aktris Michelle Pfeiffer (61) ve senarist eşi David E. Kelley (64) corona virüs salgını nedeniyle pek çok kişinin evlerine kapandığı Los Angeles’ta birlikte yürüyüş yaparken görüntülendi.