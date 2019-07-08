NTV

Stevie Wonder’a böbrek nakli (Bağışçı bulundu)

Dünyaca ünlü yıldız Stevie Wonder’a bağışla böbrek nakli operasyonu yapılacak. Bağışçı bulunduğunu söyleyen 69 yaşındaki sanatçı sevenlerine, "Merak etmeyin, ameliyat olunca daha iyi olacağım” dedi.

  • 1

    Türkiye’de de dünyada olduğu gibi ‘I Just Called to Say I Love You, Part Time Lover, Isn't She Lovely Lyrics gibi şarkıları başta olmak üzere çok sayıda şarkısı beğenilerek dinlenen ABD’li şarkıcı Stevie Wonder’a böbrek nakli yapılacak.


  • 2

    Ünlü şarkıcı, Britanya’nın başkenti Londra’daki konserini tamamladıktan sonra hayranlarına sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.


  • 3

    Kendisi için bağışçı bulunduğunu ve eylül ayında nakil yapılacağını söyleyen 69 yaşındaki şarkıcı, o tarihe kadar üç konser daha vereceğini söyledi.


  • 4

    Hayranları, “Merak etmeyin iyiyim; ameliyat olunca daha iyi olacağım” diyen Wonder’a alkışla destek verdi.


  • 5

    Wonder da “Sevginiz her zaman güç kaynağı oldu; çok teşekkür ederim” diye karşılık verdi.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin