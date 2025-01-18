Stres nedeniyle yüksek kortizolünüz olduğunu gösteren 9 işaret

ÖĞLEDEN SONRA YORGUNLUK

Sürekli stres, kortizolün doğal ritmini bozar ve enerji seviyelerinin düştüğü durumlarda bile yüksek olmasına neden olabilir. Bu durum, zihinsel ve fiziksel yorgunluğa yol açabilir. Liz Tenuto, öğleden sonra oluşan yorgunluğun, kortizol seviyelerinin yüksek olmasıyla bağlantılı olabileceğini ifade ediyor.