Stres nedeniyle yüksek kortizolünüz olduğunu gösteren 9 işaret
Stres anında yükselen kortizol hormonu; kan şekeri, kan basıncı ve bağışıklık sistemini düzenlemeye yardımcı olur. Ancak kortizol seviyelerinin uzun süreli artışı, çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir. Fitness eğitmeni Liz Tenuto, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yüksek kortizol seviyelerinin vücuda 9 etkisini sıraladı.
ÖĞLEDEN SONRA YORGUNLUK
Sürekli stres, kortizolün doğal ritmini bozar ve enerji seviyelerinin düştüğü durumlarda bile yüksek olmasına neden olabilir. Bu durum, zihinsel ve fiziksel yorgunluğa yol açabilir. Liz Tenuto, öğleden sonra oluşan yorgunluğun, kortizol seviyelerinin yüksek olmasıyla bağlantılı olabileceğini ifade ediyor.