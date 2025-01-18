Stres nedeniyle yüksek kortizolünüz olduğunu gösteren 9 işaret

Stres anında yükselen kortizol hormonu; kan şekeri, kan basıncı ve bağışıklık sistemini düzenlemeye yardımcı olur. Ancak kortizol seviyelerinin uzun süreli artışı, çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir. Fitness eğitmeni Liz Tenuto, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yüksek kortizol seviyelerinin vücuda 9 etkisini sıraladı.

Stres nedeniyle yüksek kortizolünüz olduğunu gösteren 9 işaret - 1

ÖĞLEDEN SONRA YORGUNLUK

Sürekli stres, kortizolün doğal ritmini bozar ve enerji seviyelerinin düştüğü durumlarda bile yüksek olmasına neden olabilir. Bu durum, zihinsel ve fiziksel yorgunluğa yol açabilir. Liz Tenuto, öğleden sonra oluşan yorgunluğun, kortizol seviyelerinin yüksek olmasıyla bağlantılı olabileceğini ifade ediyor.

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Stres nedeniyle yüksek kortizolünüz olduğunu gösteren 9 işaret - 2

KULAK ÇINLAMASI

Halk arasında kulak çınlaması olarak bilinen ''Tinnitus'', stresin bir başka göstergesi olabilir. Yüksek kortizol, işitme sistemini etkileyerek çınlama, vızıltı veya tıslama gibi seslerin duyulmasına neden olabilir.

Stres nedeniyle yüksek kortizolünüz olduğunu gösteren 9 işaret - 3

BEYİN SİSİ

Konsantrasyon güçlüğü, yüksek kortizol seviyelerinin bir sonucu olabilir. Stres, beyin fonksiyonlarını etkileyerek hafıza, odaklanma ve karar verme süreçlerini olumsuz yönde etkileyebilir. Dopamin ve serotonin gibi nörotransmitterlerin dengesizliği de, zihinsel bulanıklık hissini arttırabilir.

Stres nedeniyle yüksek kortizolünüz olduğunu gösteren 9 işaret - 4

GÖRME BOZUKLUKLARI

Yüksek kortizol, gözden beyne giden kan akışını bozabileceği için çeşitli görme sorunlarına yol açabilir. Göz içi basıncın artması, glokom gibi ciddi göz rahatsızlıklarını tetikleyebilir.

Stres nedeniyle yüksek kortizolünüz olduğunu gösteren 9 işaret - 5

SAÇ DÖKÜLMESİ

Kronik stresin en büyük belirtilerinden biri de saç dökülmesidir. Araştırmalar, yüksek kortizolün saç foliküllerini uzun süreli dinlenme evresine sokarak yeni saç oluşumunu engellediğini ve dökülmeye yol açtığını gösteriyor.

Stres nedeniyle yüksek kortizolünüz olduğunu gösteren 9 işaret - 6

MORLUKLAR

Yüksek kortizol, cilt yapısının daha ince ve kırılgan hale gelmesine neden olabilir. Bu durum, küçük travmaların bile morarmalara yol açmasına zemin hazırlar.

Stres nedeniyle yüksek kortizolünüz olduğunu gösteren 9 işaret - 7

ŞİŞKİNLİK

Yüksek kortizol, vücudun su ve tuz dengesini bozarak şişkinlik yaratabilir. Sindirim sistemi üzerinde de etkili olan yüksek kortizol, bağırsak fonksiyonunu bozarak gaz ve şişkinliğe yol açabilir.

Stres nedeniyle yüksek kortizolünüz olduğunu gösteren 9 işaret - 8

GÖĞÜS AĞRISI

Yüksek kortizol, kan basıncını yükselterek açıklanamayan göğüs ağrılarına neden olabilir.

Stres nedeniyle yüksek kortizolünüz olduğunu gösteren 9 işaret - 9

VÜCUT ISISININ DEĞİŞMESİ

Ateş basmaları ve üşüme hissi, yüksek kortizol seviyelerinin yaygın belirtileri arasındadır. Kortizol, östrojenin etkilerini bozarak ateş basmalarını tetikleyebilir. Kan akışının hayati organlara yönlendirilmesiyle soğuk basmalarına da zemin hazırlayabilir.

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