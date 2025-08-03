Stresi azaltıyor, hafızayı güçlendiriyor: Mucize bitkinin faydaları kanıtlandı

BEYİN SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİYOR

Northumbria Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada, biberiye koklayan yaşlı bireylerin, hatırlama testlerinde kokusuz ortamda bulunanlara göre daha başarılı oldukları ve daha uyanık hissettikleri tespit edildi. Üstelik yalnızca yaşlılar değil, gençlerde de bu tür olumlu etkiler görüldü.

2018 yılında yapılan bir araştırmada, bir ay boyunca günde iki kez 500 mg biberiye takviyesi alan üniversite öğrencilerinin hafıza testlerinde daha iyi sonuçlar aldığı, daha az kaygı ve depresyon yaşadığı ve uyku kalitelerinin arttığı gözlemlendi.

Başka bir araştırma ise, iş yerinde biberiye aromalı su tüketen çalışanların, tükenmişlik hissini daha az yaşadığını ortaya koydu.