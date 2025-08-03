Stresi azaltıyor, hafızayı güçlendiriyor: Mucize bitkinin faydaları kanıtlandı
Yüzyıllardır doğal bir şifa kaynağı olarak kullanılan biberiye, antik Yunan ve Roma dönemlerinden bu yana zihinsel performansı artırmak için tercih ediliyordu. Günümüzde de bilim insanları, bu geleneksel bitkinin faydalarını çeşitli araştırmalarla destekliyor.
Akdeniz kökenli bir bitki olan biberiye, taze ya da kurutulmuş haliyle dünya mutfaklarında sıkça kullanılıyor. Bazı bulgular, biberiyenin Alzheimer gibi ciddi nörolojik hastalıklara karşı koruyucu olabileceğini öne sürüyor.