DUYGULARINIZI YAZIN

Zihniniz yarışıyorsa ve düşünceler her yerdeyse, bir not defteri alın veya bir not uygulaması açın ve sadece dökün.

Dil bilgisi veya anlam çıkarma konusunda endişelenmeyin. Sadece sizi neyin strese soktuğunu, nasıl hissettiğinizi, ne olmasını istediğinizi yazın.

Bu, zihinsel karmaşayı temizler ve düşüncelerinizi içlerinde hapsolmak yerine görmenize yardımcı olur. Daha iyi çalışmak için masanızı temizlemek gibidir. Kafanızdan çıktıktan sonra, daha hafif ve hatta bazen aptalca hissedersiniz. 5 dakika deneyin. Yargılama yok, sadece bir beyin detoksu.