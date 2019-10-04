Stüdyoya giden Miley Cyrus: Teşekkürler yeni ay

Oyuncu Liam Hemsworth ile boşanma davası devam ederken sevgilisi Kaitlynn Carter ile de ayrılan ABD’li şarkıcı Miley Cyrus kendini müziğe verdi. 26 yaşındaki şarkıcı kendini yaratıcı hissetiğini için yeni aya teşekkür etti.
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ABD’li şarkıcı Miley Cyrus, son günlerde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.
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Geçtiğimiz aralık ayında dünyaevine girdiği Liam Hemsworth ile haziranda boşanma kakarı aldıktan hemen sonra blog yazarı Kaitlynn Carter ile birlikte olduğunu açıklayan ve geçtiğimiz günlerde ondan da ayrıldığını duyuran 26 yaşındaki sanatçı çareyi müziğe odaklanmakta bulndu.
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Cyrus, kayıt stüdyosuna geri döndüğünü sosyal medya hesabından duyurdu.
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ABD'li şarkıcı 99.9 milyon takipçili Instagram hesabından, “Kendimi aşırı yaratıcı hissediyorum. Teşekkürler yeni ay” diye yazdı.
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26 yaşındaki şarkıcının astrolojiyle bağlantılı paylaşımı hayranları tarafından yeni albüm hazırlığı olarak yorumlandı. Cyrus’ın ayrılıklarla dolu dönemde yazacağı şarkı sözleri, özellikle internet dünyasında şimdiden merak konusu oldu.