Su içmediğinizde ne olur? Bilim insanları açıkladı

Test öncesi ve sonrası alınan tükürük örnekleri, daha az su tüketenlerde kortizol seviyelerinin çok daha keskin şekilde arttığını ortaya koydu. Bu bulgu, hafif susuzluğun bile vücudun stres tepkisini güçlendirebileceğini ve zamanla sağlığı olumsuz etkileyebileceğini gösteriyor.



Araştırmayı yürüten LJMU Spor ve Egzersiz Bilimleri Okulu’ndan Prof. Neil Walsh, sonuçlara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:



“Her iki grup da test sırasında benzer düzeyde kaygı hissetti ve kalp atış hızlarında aynı artış görüldü. Ancak yeterince sıvı almayanlarda kortizol tepkisi çok daha fazlaydı. İlginç olan, bu kişiler daha fazla susuzluk hissetmediklerini bildirdi.”



Walsh, kortizolün vücudun birincil stres hormonu olduğuna dikkat çekerek, aşırı kortizol tepkisinin kalp hastalığı, diyabet ve depresyon riskini artırabileceğini vurguladı.



“Eğer önemli bir teslim tarihiniz veya konuşmanız varsa, yanınızda bir su şişesi bulundurmak uzun vadeli sağlık açısından faydalı olabilir” dedi.





