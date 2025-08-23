Su içmediğinizde ne olur? Bilim insanları açıkladı

Bilim insanları, günlük yeterli sıvı tüketmeyen kişilerin stres seviyelerinin yükseldiğini ve bunun ciddi sağlık sorunları riskini artırabileceğini açıkladı.

DailyMail'de yer alan habere göre; Liverpool John Moores Üniversitesi (LJMU) tarafından yürütülen araştırmada, günlük su tüketim hedefini karşılamayan kişilerde stres hormonu kortizol seviyelerinin daha yüksek olduğu belirlendi. Uzmanlar, sürekli yüksek kortizolün; yüksek tansiyon, kalp hastalığı, tip 2 diyabet, obezite, depresyon ve anksiyete gibi birçok sağlık sorunuyla bağlantılı olduğuna dikkat çekti.

Çalışmaya 32 gönüllü katıldı. Katılımcıların yarısına günde 1,5 litre, diğer yarısına ise önerilen miktarda su içmeleri istendi. Daha sonra, gerçek hayattaki stresli durumları taklit eden bir laboratuvar testine sokuldular. Öncesinde idrar ve kan örnekleriyle hidrasyon seviyeleri ölçülen gönüllülerden, yalnızca 10 dakikalık hazırlık süresiyle sahte bir iş görüşmesine girmeleri ve ardından zihinsel aritmetik sorularını çözmeleri istendi.


Test öncesi ve sonrası alınan tükürük örnekleri, daha az su tüketenlerde kortizol seviyelerinin çok daha keskin şekilde arttığını ortaya koydu. Bu bulgu, hafif susuzluğun bile vücudun stres tepkisini güçlendirebileceğini ve zamanla sağlığı olumsuz etkileyebileceğini gösteriyor.

Araştırmayı yürüten LJMU Spor ve Egzersiz Bilimleri Okulu’ndan Prof. Neil Walsh, sonuçlara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Her iki grup da test sırasında benzer düzeyde kaygı hissetti ve kalp atış hızlarında aynı artış görüldü. Ancak yeterince sıvı almayanlarda kortizol tepkisi çok daha fazlaydı. İlginç olan, bu kişiler daha fazla susuzluk hissetmediklerini bildirdi.”

Walsh, kortizolün vücudun birincil stres hormonu olduğuna dikkat çekerek, aşırı kortizol tepkisinin kalp hastalığı, diyabet ve depresyon riskini artırabileceğini vurguladı.

“Eğer önemli bir teslim tarihiniz veya konuşmanız varsa, yanınızda bir su şişesi bulundurmak uzun vadeli sağlık açısından faydalı olabilir” dedi.


Araştırma sonuçları Uygulamalı Fizyoloji Dergisi’nde yayımlandı. Walsh, bulguların daha iyi anlaşılması için yeni çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirterek, “Yeterli su tüketiminin, günlük mikro stres faktörlerine verilen tepkileri azaltıp azaltamayacağını da araştırmalıyız” ifadelerini kullandı.

İngiltere sağlık yetkilileri, yetişkinlere günde altı ila sekiz bardak (yaklaşık 1,5–2 litre) sıvı tüketmelerini öneriyor. Ancak sıcak havalarda, yoğun fiziksel aktivite sırasında, hastalık dönemlerinde, hamilelik ve emzirme sürecinde bu miktarın artırılması gerektiği hatırlatılıyor.


Öte yandan İngiliz Kalp Vakfı’nın (BHF) verilerine göre, İngiltere’de çalışan yaştaki yetişkinler arasında kalp hastalığına bağlı ölümler artış gösteriyor. 2019’dan 2023’e kadar kardiyovasküler ölümler yüzde 18 yükselerek 18 bin 693’ten 21 bin 975’e çıktı. Bu da haftada ortalama 420 ölüm anlamına geliyor.

