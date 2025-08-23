Su içmediğinizde ne olur? Bilim insanları açıkladı
Bilim insanları, günlük yeterli sıvı tüketmeyen kişilerin stres seviyelerinin yükseldiğini ve bunun ciddi sağlık sorunları riskini artırabileceğini açıkladı.
DailyMail'de yer alan habere göre; Liverpool John Moores Üniversitesi (LJMU) tarafından yürütülen araştırmada, günlük su tüketim hedefini karşılamayan kişilerde stres hormonu kortizol seviyelerinin daha yüksek olduğu belirlendi. Uzmanlar, sürekli yüksek kortizolün; yüksek tansiyon, kalp hastalığı, tip 2 diyabet, obezite, depresyon ve anksiyete gibi birçok sağlık sorunuyla bağlantılı olduğuna dikkat çekti.