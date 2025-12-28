Su taşıma trendiyle geleneksel su mataralarına ilgi artıyor
28.12.2025 12:55
İHA
Bakır işlemeciliği patenti bulunan Gaziantep'te geleneksel yöntemlerle üretilen su mataraları büyük ilgi görüyor.
BAKIR İŞLEMECİLİĞİ ŞEKİL DEĞİŞTİRDİ
Asırlık bakırcılık mesleği bakırdan mutfak ve hediyelik eşyalara artan ilgi ile birlikte son yıllarda tekrar eski canlılığını yaşamaya başlarken, bakırcı esnafı ise günümüze ayak uydurmak için her sezon gelen talepler doğrultusunda yenilikçi bakır ürünleri üretmeye devam ediyor. Emektar bakır ustalarının ürettiği tencere, kazan, kahve takımları, paşa mangalları, sürahiler, tepsiler ve su mataraları ile diğer ürünler çeşitli motiflerle süslenerek Türkiye'nin yanı sıra Irak, İran ve Suriye gibi bölge ülkeleri başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine de ihraç ediliyor.
Soğuk içecekleri taşımak için şık ve yenilikçi bir seçenek olan bakırdan üretilen mataralar, sızdırmaz özellikte tasarlanıyor. Termos özelliği de bulunan mataralar, üzerindeki el işlemeleri ve gövdesi ile estetik bir tasarıma sahip olduğu için tercih ediliyor
EN POPÜLER ÜRÜN SU MATARASI
50 yıldır bakır ustası olarak mesleğini sürdüren Recep Hançerkıran, bakır su mataralarının bu yılın en gözde ürünlerinden olduğunu aktardı. Bakır su mataralarının büyük ilgi gördüğünü belirten Hançerkıran, “Bakır ürünlerimize eskiden beri büyük ilgi var. Mataralarımız, su kaplarımız eskiden de vardı. Ama son yıllarda mataramız meşhur oldu. Sağlıklı olduğundan dolayı eskiden su bakır kaplarda içiliyordu. Matara, su tası ve ayran bardağı gibi ürünlerden su ve ayran içildiğinden dolayı bakıra ilgi vardı. Şimdi en popüler ürünümüz bakır su matarası oldu.” dedi