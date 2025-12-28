Su taşıma trendiyle geleneksel su mataralarına ilgi artıyor

Asırlık bakırcılık mesleği bakırdan mutfak ve hediyelik eşyalara artan ilgi ile birlikte son yıllarda tekrar eski canlılığını yaşamaya başlarken, bakırcı esnafı ise günümüze ayak uydurmak için her sezon gelen talepler doğrultusunda yenilikçi bakır ürünleri üretmeye devam ediyor. Emektar bakır ustalarının ürettiği tencere, kazan, kahve takımları, paşa mangalları, sürahiler, tepsiler ve su mataraları ile diğer ürünler çeşitli motiflerle süslenerek Türkiye'nin yanı sıra Irak, İran ve Suriye gibi bölge ülkeleri başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine de ihraç ediliyor.

Soğuk içecekleri taşımak için şık ve yenilikçi bir seçenek olan bakırdan üretilen mataralar, sızdırmaz özellikte tasarlanıyor. Termos özelliği de bulunan mataralar, üzerindeki el işlemeleri ve gövdesi ile estetik bir tasarıma sahip olduğu için tercih ediliyor