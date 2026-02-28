Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

Şubat 2026’da hayatını kaybeden ünlüler. Türkiye ve Hollywood’dan acı kayıplar

28.02.2026 09:56

NTV - Haber Merkezi

"Duy Beni" dizisiyle tanınan genç oyuncu İbrahim Yıldız'ın yaşam mücadelesini kaybetmesinin ardından şubat ayında aramızdan ayrılan ünlü isimler merak edildi.

İBRAHİM YILDIZ
Sosyal Medya

İBRAHİM YILDIZ

İstanbul Kartal’da 15 Ağustos’ta şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan 27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız, altı aydır tedavi gördüğü hastanede 27 Şubat'ta hayatını kaybetti.

ALİ TUTAL 1
Sosyal Medya

ALİ TUTAL

“Güneşi Gördüm” "Geniş Aile" "Bereketli Topraklar Üstünde" ve "Hükümet Kadın"ın da aralarında olduğu birçok yapımda rol alan usta oyuncu Ali Tutal (76), geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi gördüğü hastanede 22 Şubat'ta hayatını kaybetti.

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN 2
Sosyal Medya

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN

"Poyraz Karayel" dizisiyle tanınan Kanbolat Görkem Arslan, kalp krizi nedeniyle 45 yaşında hayatını kaybetti. Gece yarısında evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞIVGA GEREZ 3
NTV

ŞIVGA GEREZ

"Kurtlar Vadisi" dizisinde "Cerrahpaşalılar'ın ablası" rolüyle akıllarda yer eden Şıvga Gerez, 56 yaşında hayatını kaybetti.

NEVİN EFE 4
Sosyal Medya

NEVİN EFE

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Nevin Efe, 78 yaşında hayatını kaybetti. Geçirdiği KOAH atağı sebebiyle hastaneye kaldırılan bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ünlü oyuncu, yaşam savaşını kaybetti.

NECDET KÖKEŞ 5
Sosyal Medya

NECDET KÖKEŞ

"Battal Gazi" serisinde canlandırdığı “Zıpzıp” karakteriyle tanınan ve uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Yeşilçam'ın emektar ismi Necdet Kökeş, 82 yaşında hayatını kaybetti.

 

Öte yandan şubat ayında Hollywood dünyası da kayıplarla sarsıldı. 

JAMES VAN DER BEEK 6
NTV

JAMES VAN DER BEEK

Bir döneme damga vuran gençlik dizisi "Dawson's Creek"in yıldızı James Van Der Beek, kanserle mücadelesini kaybetti. Ünlü oyuncu, 48 yaşında hayatını kaybetti.

ERIC DANE 7
NTV

ERIC DANE

"Grey's Anatomy", "Euphoria" gibi yapımlarla tanınan Eric Dane, ALS hastalığına yakalandığını açıklamasından yaklaşık bir yıl sonra 53 yaşında hayatını kaybetti.

ROBERT CARRADINE 8
NTV

ROBERT CARRADINE

"Revenge of the Nerds" ve "Lizzie McGuire" gibi yapımlarla tanınan Robert Carradine, yaşamına son erdi. Ailesi, ünlü ismin uzun yıllardır bipolar bozuklukla mücadele ettiğini açıkladı.

ROBERT DUVALL 9
Reuters

ROBERT DUVALL

“Baba” ve “Great” Santini filmlerinin yıldızı ABD'li aktör Robert Duvall, 95 yaşında hayatını kaybetti.