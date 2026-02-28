Şubat 2026’da hayatını kaybeden ünlüler. Türkiye ve Hollywood’dan acı kayıplar

“Güneşi Gördüm” "Geniş Aile" "Bereketli Topraklar Üstünde" ve "Hükümet Kadın"ın da aralarında olduğu birçok yapımda rol alan usta oyuncu Ali Tutal (76), geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi gördüğü hastanede 22 Şubat'ta hayatını kaybetti.