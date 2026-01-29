Şubat ayında kaçırmamanız gereken filmler
29.01.2026 12:18
Ceren Ekşi
Şubat ayında birbirinden iddialı filmler vizyona girecek. Ödül sezonuna damga vuran yapımlardan bazıları da sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Şubat ayında dramdan gerilime, korkudan animasyona birçok film izleyiciyle buluşacak. Heyecanla beklenen filmler arasında uyarlama yapımlar dikkat çekiyor. İşte bu ay kaçırmamanız gereken filmler…
HAMNET
6 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak olan Maggie O'Farrell'in aynı adlı romanından uyarlanan "Hamnet" filminde Paul Mescal ve Jessie Buckley başrolleri paylaşıyor.
Film, William Shakespeare'in (Paul Mescal) eşi Agnes'in (Jessie Buckley), tek oğlu Hamnet'in (Jacobi Jupe) kaybını kabullenme mücadelesini konu alıyor.
Oscar ve BAFTA yarışında öne çıkan Hamnet'in aday olduğu kategorilerin bazılarında ödül alması bekleniyor.
Altın Küre'de en iyi kadın oyuncu dalında ödül alan Jessie Buckley'in Oscar Ödülleri'nde de öne çıkması öngörülüyor.
UĞULTULU TEPELER
Emily Bronte'nin aynı adlı romanından uyarlanan "Uğultulu Tepeler"de başrolleri Margot Robbie ile Jacob Elordi paylaşıyor.
İngiltere'nin kuzeyinde yaşanyan iki ailenin hikayesini anlatan Emerald Fennell imzalı film, 13 Şubat 2026'da vizyona girecek.
GREENLAND: KIYAMET
Gerard Butler'ın başrolünde yer aldığı "Greenland" filminin devam projesi olan "Greenland 2: Kıyamet"te ilk projede olduğu gibi Gerard Butler ve Morena Baccarin başrolleri paylaşacak.
Garrity ailesinin tehlikelerle dolu bir göç yolculuğuna çıkacağı film, 6 Şubat 2026'ta izleyici karşısına çıkacak.
IF I HAD LEGS I'D KICK YOU
Ödül sezonunun dikkat çeken yapımlarından biri olan "If I Had Legs I'd Kick You" filminde Rose Byrne, Conan O'Brien, Danielle Macdonald başrolleri paylaşıyor.
Filmde zorluklarla başa çıkmaya çalışan Linda karakterini canlandıran Rose Byrne performansıyla dikkat çekiyor. Altın Küre'de komedi-müzikal dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan ünlü isim, Oscar ve BAFTA yarışına da dahil oldu.
Mary Bronstein imzalı film, 13 Şubat'ta vizyona girecek.
SESSİZ TEPE: DÖNÜŞ
Jeremy Irvine ve Hannah Emily Anderson'ın başrolleri paylaştığı Sessiz Tepe'nin devam filminde yönetmenliği Christophe Gans üstleniyor. Serinin en sevilen oyunlarından "Silent Hill 2"den sinemaya uyarlanan film, 13 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak.
ÇIĞLIK 7
Ünlü korku serisi Çığlık, yeni filmiyle geri dönüyor. Kevin Williamson'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, Neve Campbell ve Courteney Cox yeniden başrolleri paylaşıyor. "Çığlık 7", 27 Şubat 2026’da vizyona girecek.
ARCO
Ugo Bienvenu imzası taşıyan, Oscar adayı animasyon filmi "Arco" da 27 Şubat'ta vizyona girecek. 2075 yılında geçen film, gökyüzünden düşen, gökkuşağı renklerinde bir giysi giyen gizemli bir çocuğun hikayesini anlatıyor.