Şubat ayında kaçırmamanız gereken filmler

Gerard Butler'ın başrolünde yer aldığı "Greenland" filminin devam projesi olan "Greenland 2: Kıyamet"te ilk projede olduğu gibi Gerard Butler ve Morena Baccarin başrolleri paylaşacak.

Garrity ailesinin tehlikelerle dolu bir göç yolculuğuna çıkacağı film, 6 Şubat 2026'ta izleyici karşısına çıkacak.