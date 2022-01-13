Suçlamaların ardından Boris Johnson'dan özür

Corona virüs kısıtlamalarının sürdüğü dönemde verdiği partilerle suçlanan ve fotoğrafları ortaya çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson özür diledi. Muhalefet ise Başbakan'ın bir an evvel istifa etmesini istedi.

Haberler 13.01.2022 - 09:44

Suçlamaların ardından Boris Johnson'dan özür - 1

Resmi konutunda corona virüs kısıtlamalarına aykırı şekilde partiler organize ettiği ya da bu partileri önlemediği gerekçesiyle eleştirilen Başbakanı 'ın başı dertte.


Suçlamaların ardından Boris Johnson'dan özür - 2

Johnson sokağa çıkma yasağının zirvesinde Downing Caddesi bahçesinde bir partiye gittiğini itiraf etti ancak bunun teknik olarak kurallara uygun olduğunu savundu.

Suçlamaların ardından Boris Johnson'dan özür - 3

Johnson, etkinliklerden birinde personele teşekkür etmek için düzenlediğini ancak olmaması gereken bir durum olduğunu dile getirdi.


Suçlamaların ardından Boris Johnson'dan özür - 4

Başbakan halkın öfkesini anladığı ve sorumluluk aldığını vurgulayarak özür diledi. Johnson, "Çok pişmanım. Keşke her şeyi daha farklı yapabilseydik" dedi.


Suçlamaların ardından Boris Johnson'dan özür - 5

Ancak İşçi Partisi ve muhalefet lideri Keir Starmer, halkın onun yalan söylediğini düşündüğünü söyleyerek, Johnson'ın uygun olanı yapması ve istifa etmesi gerektiğini söyledi. Johnson'ın eylemi için "Yoldan çıkmış bir insanın zavallı hareketi" diyen Starmer, "Parti bitti Başbakan" dedi.

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