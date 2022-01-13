Suçlamaların ardından Boris Johnson'dan özür

Haberler 13.01.2022 - 09:44
Resmi konutunda corona virüs kısıtlamalarına aykırı şekilde partiler organize ettiği ya da bu partileri önlemediği gerekçesiyle eleştirilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın başı dertte.
Johnson sokağa çıkma yasağının zirvesinde Downing Caddesi bahçesinde bir partiye gittiğini itiraf etti ancak bunun teknik olarak kurallara uygun olduğunu savundu.
Johnson, etkinliklerden birinde personele teşekkür etmek için düzenlediğini ancak olmaması gereken bir durum olduğunu dile getirdi.
Başbakan halkın öfkesini anladığı ve sorumluluk aldığını vurgulayarak özür diledi. Johnson, "Çok pişmanım. Keşke her şeyi daha farklı yapabilseydik" dedi.
Ancak İşçi Partisi ve muhalefet lideri Keir Starmer, halkın onun yalan söylediğini düşündüğünü söyleyerek, Johnson'ın uygun olanı yapması ve istifa etmesi gerektiğini söyledi. Johnson'ın eylemi için "Yoldan çıkmış bir insanın zavallı hareketi" diyen Starmer, "Parti bitti Başbakan" dedi.