Suçlamaların ardından Boris Johnson'dan özür

Ancak İşçi Partisi ve muhalefet lideri Keir Starmer, halkın onun yalan söylediğini düşündüğünü söyleyerek, Johnson'ın uygun olanı yapması ve istifa etmesi gerektiğini söyledi. Johnson'ın eylemi için "Yoldan çıkmış bir insanın zavallı hareketi" diyen Starmer, "Parti bitti Başbakan" dedi.