1 Beşiktaşlı Caner Erkin , ikinci kez baba oldu. Yıldız oyuncunun eşi Şükran Ovalı , bir kız bebek dünyaya getirdi. Çift, 3.5 kg ağırlığında dünyaya gelen bebeklerine Mihran Ela ismini verdi.

2 Caner Erkin Mihra Ela'nın sosyal medyadan paylaştığı ilk fotoğrafa şu notu düştü: Hislerimin tarifi yok,kelimeler yetmiyor,dua ediyorum sadece.. sağlıklı ,vicdanlı, adil, ülkene yararlı biri olman için..canım kızım bayramların en güzelisin .. bizi aile olarak seçtiğin için şanslıyız.. isteyen dileyen herkese nasip olsun dilerim, allah seni ve tüm çocukları korusun. Ne bir eksik ne bir fazla ,CANIMSIN SEN. Mihran ela ... sizi çok seviyorum Aşklarım. herkese İyi Bayramlar dileriz..

3 Beşiktaş kulübü de çifti, "Caner Erkin ve Şükran Ovalı'yı tebrik eder, Mihran Ela'ya uzun ve mutlu bir ömür dileriz" diyerek kutladı.

4 Ovalı’yı doğum sonrası arkadaşları yalnız bırakmadı. Bergüzar Korel, “Bebeğimiz bütün bebeklerin olduğu gibi çok güzel. Eşi Caner, hiç eşinin yanından ayrılmadı. Ben Çeşme’de tatildeydim. Şükran’ın doğumunda yanında olmak için bir günlüğüne geldim" dedi.

5 Akşama doğru ise Yılmaz Erdoğan ziyarete gitti. Erdoğan çıkışta “İnsanlar keşke hastanelere hep böyle güzel şeyler için gelseler. Hastanelerin en güzel katları doğum katlarıdır. Şükran, benim çok değer verdiğim biridir. Ben şimdi dayı mı oldum dede mi oldum bilmiyorum” diye konuştu.