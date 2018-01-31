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Şükran Ovalı ve Caner Erkin'in kızları bir yaşında (Ünlülerin merak edilen çocukları)

ntv.com.tr

Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor. Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor. Kimi kameralar önünde büyüyor kimi ise objektiflerden uzak bir hayat sürüyor. Şükran Ovalı ve Caner Erkin çifti de bir yaşına giren kızlarının doğum günü fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. İşte ünlü isimlerin bilinen ve bilinmeyen çocukları...

  • 1

    Şükran Ovalı ve Caner Erkin, kızları Mihran Ela’nın birinci yaş gününü yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

  • 2

    Doğum günü fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Şükran Ovalı şu mesajı yayımladı:

    "Kızım... Daha gelmeden ismin geldi, sonra hissin geldi... Mihran'ım can parçam... Geldiğin an aşık oldum sana! Ömrümün geri kalanında en çok seni sevecek olmak, ne güzel bir hafiflik hissettirdi bana... Tarifsiz bir sevgi. Bilmeden, bildiğim o sonsuz bağ... Su gibi hissettim kendimi, hep yeşerten bir hayat gibi sayende yeniden keşfettim her şeyi... Yeniden başladım... Yeniden doğdum seninle. İyi ki doğduk."

  • 3

    "Seni büyürken görmek en güzel hayalim. Gülüşüne sakladığın hayat, sana cömert davransın dilerim. Çok sev, çok sevil yavrum! Vicdan yanı başında olsun, aklından düşen kalbine denk gelsin. İyi ki bizimlesin, iyi ki bizi seçtin... Hiç unutma; seni sen olduğun için hep seveceğiz, bir an bile vazgeçmeden... Sağlıklı yaşlara!”
  • 4

    Ünlü model Adriana Lima, 2009'da evlenip 7 yıl evli kaldığı basketbolcu Marko Jaric'ten olan çocukları Valentina Lima Jaric ve Sienna Lima Jaric ile paylaşımda bulundu.

  • 5

    Arzum Onan ve oğlu Can Aslantuğ

  • 6

    Athena Gökhan-Melis Ülken çiftinin kızı Ayşe Derya
  • 7

    Tuba Büyüküstün'ün boşandığı meslektaşı Onur Saylak'ın kızları Maya Saylak, Toprak Saylak
  • 8

    Meryem Uzerli ve kızı Lara
  • 9

    Üçüncü bebeğini 2017'nin son günü dünyaya getiren ünlü oyuncu Jessica Alba, bebeğiyle birlikte ilk kez fotoğraf paylaştı. 


    36 yaşındaki Alba, Hayes Alba Warren adını verdiği oğluyla Instagram'a yüklediği karesine, "Bu anın bitmesini istemiyorum" notunu düştü.

    2008 yılında nikah masasına oturan ABD'li oyuncu Jessica Alba, yapımcı Cash Warren ile dünyaevine girmişti.

  • 10

    Kim Kardashian ve Kanye West'in oğlu Saint
  • 11

    Ve kızları North West
  • 12

    Gisele Bündchen eşi Tom Brady, oğlu Benjamin Brady
  • 13

    Ve çiftin kızları Vivian Lake Brady
  • 14

    Adriana Lima kızları Valentina Lima Jaric, Sienna Lima Jaric
  • 15

    Adele ve oğlu Angelo Adkins
  • 16

    Miranda Kerr-Orlando Bloom, oğulları Flynn Christopher Bloom
  • 17

    Ben Affleck ve Jennifer Garner'in çocukları
  • 18

    Violet Anne Affleck
  • 19

    Seraphina Rose Elizabeth Affleck
  • 20

    Samuel Garner Affleck
  • 21

    Eva Mendes eşi Ryan Gosling, kızları Esmeralda Amada Gosling
  • 22

    Alessandra Ambrosio eşi Jamie Mazur, oğlu Noah Phoenix Ambrosio Mazur ve kızı Anja Louise Ambrosio Mazur
  • 23

    Mila Kunis ve eşi Ashton Kutcher kızları Wyatt Isabelle Kutcher
  • 24

    Oğlu Dimitri Portwood Kutcher
  • 25

    Blake Lively eşi Ryan Reynolds çocukları Ines Reynolds ve James Reynolds
  • 26

    Madonna ve çocukları
  • 27

    Lourdes Maria Ciccone Leon
  • 28

    Rocco Ritchie
  • 29

    Tom Cruise-Katie Holmes, kızları Suri Cruise
  • 30

    Salma Hayek eşi François-Henri Pinault kızı Valentina Paloma Pinault
  • 31

    Arnold Schwarzenegger'in çocukları
  • 32

    Patrick Schwarzenegger
  • 33

    Katherine Schwarzenegger
  • 34

    Joseph Baena
  • 35

    Christina Schwarzenegger
  • 36

    Christopher Schwarzenegger
  • 37

    David Beckham ve eşi Victoria Beckham'ın dört çocuğu var.
  • 38

    Brooklyn Beckham
  • 39

    Romeo James Beckham 
  • 40

    Cruz Beckham
  • 41

    Harper Seven Beckham
  • 42

    Angelina Jolie-Brad Pitt çiftinin üç öz üç evlatlık olmak üzere altı çocuğu bulunuyor.
  • 43

    Shiloh Nouvel
  • 44

    Vivienne Marcheline
  • 45

    Knox Leon
  • 46

    Pax Thien
  • 47

    Zahara
  • 48

    Maddox
  • 49

    Vanessa Paradis-Johnny Depp, kızları Lily-Rose
  • 50

    Tom Hanks ve çocukları
  • 51

    Chet Hanks
  • 52

    Truman Theodore Hanks
  • 53

    Colin Hanks
  • 54

    Elizabeth Hanks
  • 55

    Jennifer Lopez kızı Emme Maribel Muñiz ve oğlu Maximilian David Muñiz
  • 56

    Elizabeth Hurley ve oğlu Damian Hurley
  • 57

    Jessica Alba eşi Cash Warren, kızları Honor Marie Warren ve Haven Garner Warren
  • 58

    Cindy Crawford eşi Rande Gerber, kızı Kaia Gerber oğlu Presley Walker Gerber
  • 59

    Acun Ilıcalı ve kızları: Leyla Ilıcalı, Yasemin Ilıcalı, Melisa Ilıcalı
  • 60

    Ve en büyük kızı Banu Ilıcalı
  • 61

    Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç ve oğlu Ali Ergenç
  • 62

    Buse Terim ve kızı Nil
  • 63

    Cem Yılmaz-Ahu Yağtu oğlu Kemal
  • 64

    Hülya Avşar-Kaya Çilingiroğlu, kızları Zehra
  • 65

    Pelin Karahan eşi Bedri Güntay ve oğlu Ali Demir
  • 66

    Sibel Can ve kızı Melis
  • 67

    Petek Dinçöz eşi Serkan Kodaloğlu ve oğlu Aslan
  • 68

    Emre Altuğ-Çağla Şikel, oğulları Uzay ve Güney
  • 69

    Bülent Emrah Parlak ve eşi Burcu Gönder
  • 70

    Çiftin kızı Lisa
  • 71

    Nil Karaibrahimgil'in oğlu Aziz Arif
  • 72

    Alp Kırşan eşi Zeynep Dörtkardeşler, oğlu Efe Kırşan
  • 73

    Demet Şener-İbrahim Kutluay kızı İrem ve oğlu Ömer

  • 74

    Özgü Namal ve oğlu Nefes
  • 75

    Gülben Ergen ve oğulları: Atlas Erdoğan, Güney Erdoğan, Ares Erdoğan
  • 76

    Demet Akalın-Onur Kurt
  • 77

    Kızları Hira
  • 78

    Pascal Nouma kızı Marin Nouma
  • 79

    Bülent Serttaş (sağdan) oğlu Emir eşi Selvi Serttaş kızı Miray oğlu Bahadır.
  • 80

    Tamer Karadağlı-Arzu Balkan
  • 81

    Kızı Zeyno Karadağlı
  • 82

    Erdal Beşikçioğlu ve kızı Derin
  • 83

    Işın Karaca'nın kızı Mia
  • 84

    Günay karacaoğlu-Şevket Çoruh ve kızı Gülenay
  • 85

    Kutsi ve kızı Ceylin
  • 86

    Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
  • 87

    Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan çiftinin kızı Su Atacan
  • 88

    Şevval Sam-Metin Tekin
  • 89

    Oğulları Tarık Emir Tekin
  • 90

    Wilma Elles eşi Kerem Göğüş, ikizlerinden erkeğin adı Milat Aristo Kerem, kızın da Melodi Bita Oleka
  • 91

    Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin
  • 92

    Rüştü Reçber eşi Işıl Reçber oğlu Mehmet Burak, kızı Tuana
  • 93

    Mahmut Tuncer eşi Işıl Tuncer
  • 94

    Çiftin kızları Gizem Tuncer
  • 95

    Ebru Gündeş kızı Alara
  • 96

    Emre Kınay-Emine Ün
  • 97

    Kızı Duru Kınay
  • 98

    Hamdi Alkan-Canan Hoşgör
  • 99

    Kızı Zeynep Alkan
  • 100

    Ceyda Düvenci eşi Bülent Şakrak 
  • 101

    Çiftin oğlu Okan Ali
  • 102

    Zuhal Olcay-Zafer Olcay
  • 103

    Kızları Ceren Olcay
  • 104

    Nurgül Yeşilçay-Cem Özer oğulları Osman Nejat
  • 105

    Ceylan, kızı Melodi ve oğlu Yiğitcan
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