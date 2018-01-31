Şükran Ovalı ve Caner Erkin'in kızları bir yaşında (Ünlülerin merak edilen çocukları)
ntv.com.tr
Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor. Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor. Kimi kameralar önünde büyüyor kimi ise objektiflerden uzak bir hayat sürüyor. Şükran Ovalı ve Caner Erkin çifti de bir yaşına giren kızlarının doğum günü fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. İşte ünlü isimlerin bilinen ve bilinmeyen çocukları...
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Şükran Ovalı ve Caner Erkin, kızları Mihran Ela’nın birinci yaş gününü yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı.
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Doğum günü fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Şükran Ovalı şu mesajı yayımladı:
"Kızım... Daha gelmeden ismin geldi, sonra hissin geldi... Mihran'ım can parçam... Geldiğin an aşık oldum sana! Ömrümün geri kalanında en çok seni sevecek olmak, ne güzel bir hafiflik hissettirdi bana... Tarifsiz bir sevgi. Bilmeden, bildiğim o sonsuz bağ... Su gibi hissettim kendimi, hep yeşerten bir hayat gibi sayende yeniden keşfettim her şeyi... Yeniden başladım... Yeniden doğdum seninle. İyi ki doğduk."
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3"Seni büyürken görmek en güzel hayalim. Gülüşüne sakladığın hayat, sana cömert davransın dilerim. Çok sev, çok sevil yavrum! Vicdan yanı başında olsun, aklından düşen kalbine denk gelsin. İyi ki bizimlesin, iyi ki bizi seçtin... Hiç unutma; seni sen olduğun için hep seveceğiz, bir an bile vazgeçmeden... Sağlıklı yaşlara!”
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Ünlü model Adriana Lima, 2009'da evlenip 7 yıl evli kaldığı basketbolcu Marko Jaric'ten olan çocukları Valentina Lima Jaric ve Sienna Lima Jaric ile paylaşımda bulundu.
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Arzum Onan ve oğlu Can Aslantuğ
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6Athena Gökhan-Melis Ülken çiftinin kızı Ayşe Derya
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8Meryem Uzerli ve kızı Lara
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Üçüncü bebeğini 2017'nin son günü dünyaya getiren ünlü oyuncu Jessica Alba, bebeğiyle birlikte ilk kez fotoğraf paylaştı.
36 yaşındaki Alba, Hayes Alba Warren adını verdiği oğluyla Instagram'a yüklediği karesine, "Bu anın bitmesini istemiyorum" notunu düştü.
2008 yılında nikah masasına oturan ABD'li oyuncu Jessica Alba, yapımcı Cash Warren ile dünyaevine girmişti.
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10Kim Kardashian ve Kanye West'in oğlu Saint
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11Ve kızları North West
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14Adriana Lima kızları Valentina Lima Jaric, Sienna Lima Jaric
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15Adele ve oğlu Angelo Adkins
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16Miranda Kerr-Orlando Bloom, oğulları Flynn Christopher Bloom
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17Ben Affleck ve Jennifer Garner'in çocukları
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18Violet Anne Affleck
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19Seraphina Rose Elizabeth Affleck
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20Samuel Garner Affleck
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22Alessandra Ambrosio eşi Jamie Mazur, oğlu Noah Phoenix Ambrosio Mazur ve kızı Anja Louise Ambrosio Mazur
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26Madonna ve çocukları
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28Rocco Ritchie
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29Tom Cruise-Katie Holmes, kızları Suri Cruise
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31Arnold Schwarzenegger'in çocukları
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32Patrick Schwarzenegger
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33Katherine Schwarzenegger
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34Joseph Baena
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35Christina Schwarzenegger
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36Christopher Schwarzenegger
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37David Beckham ve eşi Victoria Beckham'ın dört çocuğu var.
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38Brooklyn Beckham
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42Angelina Jolie-Brad Pitt çiftinin üç öz üç evlatlık olmak üzere altı çocuğu bulunuyor.
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43Shiloh Nouvel
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44Vivienne Marcheline
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45Knox Leon
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46Pax Thien
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47Zahara
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48Maddox
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49Vanessa Paradis-Johnny Depp, kızları Lily-Rose
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50Tom Hanks ve çocukları
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51Chet Hanks
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52Truman Theodore Hanks
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53Colin Hanks
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54Elizabeth Hanks
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56Elizabeth Hurley ve oğlu Damian Hurley
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60Ve en büyük kızı Banu Ilıcalı
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62Buse Terim ve kızı Nil
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63Cem Yılmaz-Ahu Yağtu oğlu Kemal
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64Hülya Avşar-Kaya Çilingiroğlu, kızları Zehra
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66Sibel Can ve kızı Melis
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67Petek Dinçöz eşi Serkan Kodaloğlu ve oğlu Aslan
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68Emre Altuğ-Çağla Şikel, oğulları Uzay ve Güney
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69Bülent Emrah Parlak ve eşi Burcu Gönder
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70Çiftin kızı Lisa
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71Nil Karaibrahimgil'in oğlu Aziz Arif
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Demet Şener-İbrahim Kutluay kızı İrem ve oğlu Ömer
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74Özgü Namal ve oğlu Nefes
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76Demet Akalın-Onur Kurt
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77Kızları Hira
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79Bülent Serttaş (sağdan) oğlu Emir eşi Selvi Serttaş kızı Miray oğlu Bahadır.
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80Tamer Karadağlı-Arzu Balkan
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81Kızı Zeyno Karadağlı
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82Erdal Beşikçioğlu ve kızı Derin
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83Işın Karaca'nın kızı Mia
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84Günay karacaoğlu-Şevket Çoruh ve kızı Gülenay
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85Kutsi ve kızı Ceylin
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86Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
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89Oğulları Tarık Emir Tekin
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90Wilma Elles eşi Kerem Göğüş, ikizlerinden erkeğin adı Milat Aristo Kerem, kızın da Melodi Bita Oleka
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91Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin
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92Rüştü Reçber eşi Işıl Reçber oğlu Mehmet Burak, kızı Tuana
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93Mahmut Tuncer eşi Işıl Tuncer
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95Ebru Gündeş kızı Alara
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96Emre Kınay-Emine Ün
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97Kızı Duru Kınay
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99Kızı Zeynep Alkan
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101Çiftin oğlu Okan Ali
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103Kızları Ceren Olcay
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105Ceylan, kızı Melodi ve oğlu Yiğitcan