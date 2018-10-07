Şükran Ovalı'dan Caner Erkin'e övgü dolu mesaj

1 Futbol kariyerine Beşiktaş'ta devam eden Caner Erkin'in 30. yaş gününü eşi Şükran Ovalı yayınladığı mesajla kutladı.

2 Geçtiğimiz günlerde Erkin'le birlikte kızları Mihran Ela'yı kucaklarına alan Ovalı, eşinin çocukluk karelerini paylaştı.

3 33 yaşındaki oyuncu şu sözleri dile getirdi: "İyi ki doğdun sevgilim. İyi ki tanıdım o kocaman kalbini, iyi ki gördüm eşsiz merhametini. Seni gerçekten tanıyanlar bilir ki gülmek, güldürmek, senin işin."

4 Neşen, kahkahan eksilmesin hiç. Sen hep başımızda ol canım eşim. Binlerce şükür yollarımız kesişti ve iyi ki vazgeçmedin benden."

5 "Bak şimdi biz olduk, aile olduk. Sana çok aşığım. O güzel yüreğinden geçen her şey olsun."