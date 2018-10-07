Şükran Ovalı'dan Caner Erkin'e övgü dolu mesaj

Oyuncu Şükran Ovalı, futbolcu eşi Caner Erkin'in doğum günü nedeniyle sosyal medyadan yayınladığı mesajda eşine övgüler yağdırdı. Ovalı, "İyi ki tanıdım o kocaman kalbini, iyi ki gördüm eşsiz merhametini. Seni gerçekten tanıyanlar bilir ki gülmek, güldürmek, senin işin. Neşen, kahkahan eksilmesin hiç" ifadelerini kullandı.
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Futbol kariyerine Beşiktaş'ta devam eden Caner Erkin'in 30. yaş gününü eşi Şükran Ovalı yayınladığı mesajla kutladı.
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Geçtiğimiz günlerde Erkin'le birlikte kızları Mihran Ela'yı kucaklarına alan Ovalı, eşinin çocukluk karelerini paylaştı.
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33 yaşındaki oyuncu şu sözleri dile getirdi: "İyi ki doğdun sevgilim. İyi ki tanıdım o kocaman kalbini, iyi ki gördüm eşsiz merhametini. Seni gerçekten tanıyanlar bilir ki gülmek, güldürmek, senin işin."
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Neşen, kahkahan eksilmesin hiç. Sen hep başımızda ol canım eşim. Binlerce şükür yollarımız kesişti ve iyi ki vazgeçmedin benden."
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"Bak şimdi biz olduk, aile olduk. Sana çok aşığım. O güzel yüreğinden geçen her şey olsun."
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"Seni çok seviyorum. Nice yıllar beraber olalım sağlıkla, huzurla. Kalbimiz gibi olsun ömrümüz"