Şükran Ovalı'nın doğum fotoğrafları

1 Geçtiğimiz ay kızları Mihran Ela'yı kucaklarına alan Caner Erkin ile Şükran Ovalı, doğum yaptığı günden duygusal fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

2 Ovalı, paylaşımlarından birinde eşi Caner Erkin'in ağladığı fotoğrafı koyarak "Sen ağlama dayanamam" notunu düştü.

3 33 yaşındaki oyuncuyu mutlu gününde birçok arkadaşı ve meslektaşları yalnız bırakmadı.

4 Ovalı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Benim en kıymetli günüm, başta canım doktorum öyle özelsiniz ki benim için.. her korktuğumda güven veren tavrınız, gülümsemeniz, desteğiniz için minnettarım ve canım hemşiremiz eliniz hep omzumdaydı..."

5 "Ne diim iyi ki varsınız ..hastaneyi güzelleştiren kadın, ufuk abla. ️Anestezi doktorum siz ne özel bir insansınız .. ve canım Dostlarım iyi ki aynı bahçenin çocuklarıyız"

6 "İyi ki sırtımı size dayadım !! Arkamdan el sallayışınız... benimle gülüp benimle ağlamanız .. benden daha heyecanlı dostlarım vardı mesala, şanslıyım şükür"

7 "İyi dostlar biriktirdim.. hepinize tek tek teşekkür ederim, bu unutulmaz anda beni yalnız bırakmadınız .. bana dua eden, tanımadığım ama hep hissettiğim güzel insanlar ,size de teşekkür ederim"

8 "Allah isteyen herkese nasip etsin bu muazzam duyguyu, çilli sende yanımızdaydın .. ve ve Benim canım Eşim, yol arkadaşım, seni öyle çok seviyorum ki kelimeler yetmez... elimi hiiiç bırakma caner" İşte doğumdan yansıyan diğer kareler...

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