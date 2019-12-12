Şükrü Özyıldız ayağının tozuyla Jet Sosyete'de (10. yeni bölüm detayları)

Askerden dönen Şükrü Özyıldız ayağının tozuyla Jet Sosyete'nin 10. yeni bölümüne konuk oluyor. 

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Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi Jet Sosyete, puhutv.com’daki üçüncü sezonuna cuma günü yanına girecek 10. bölümüyle devam ediyor.

JET SOSYETE 3. SEZON 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI (TIKLA İZLE)

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Dizinin yeni bölümünde askerden dönen ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız konuk olarak yer alacak.

JET SOSYETE 3. SEZON 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI (TIKLA İZLE)

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İlayda’nın (Deniz Cengiz) afet uzmanı yeni sevgilisi Levent (Şükrü Özyıldız), yaşanan depremin ardından site sakinlerine eğitim verir.

JET SOSYETE 3. SEZON 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI (TIKLA İZLE)

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İlayda, etraftaki kadınların tavsiyesiyle Levent’i yakınında tutmaya karar verir ve sürekli ona ihtiyacı varmış gibi davranır.

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Diğer yanda Şennur (Hasibe Eren) depremden sonra krizi fırsata çevirmek için gayrimenkul almaya karar verir.

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Gizem (Gülse Birsel) deprem çantası hazırlamaya başlar ancak hangi kombinleri seçeceği tartışma konusu olur.


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puhutv.com kullanıcıları; Jet Sosyete’nin yeni bölümlerine herhangi bir üyelik olmaksızın puhutv.com adresinden, puhutv iOS ve Android uygulamasından, Apple TV ve Smart TV'den ulaşabilir, diziyi zaman ve mekandan bağımsız izleyebilir.

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puhutv.com’a üye olunduğunda ise bazı özel avantajlardan ve ‘kaldığın yerden izle’ seçeneğinden faydalanmak mümkün.

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Her cuma yeni bölümle izleyicilerinin karşısına çıkacak Jet Sosyete’nin önceki tüm bölümleri de puhutv.com'dan ücretsiz olarak izlenebiliyor.

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İşte 10. yeni bölüm fotoğrafları

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