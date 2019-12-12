Şükrü Özyıldız ayağının tozuyla Jet Sosyete'de (10. yeni bölüm detayları)

Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi Jet Sosyete, puhutv.com’daki üçüncü sezonuna cuma günü yanına girecek 10. bölümüyle devam ediyor.
Dizinin yeni bölümünde askerden dönen ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız konuk olarak yer alacak.
JET SOSYETE 3. SEZON 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI (TIKLA İZLE)
İlayda’nın (Deniz Cengiz) afet uzmanı yeni sevgilisi Levent (Şükrü Özyıldız), yaşanan depremin ardından site sakinlerine eğitim verir.
İlayda, etraftaki kadınların tavsiyesiyle Levent’i yakınında tutmaya karar verir ve sürekli ona ihtiyacı varmış gibi davranır.
Diğer yanda Şennur (Hasibe Eren) depremden sonra krizi fırsata çevirmek için gayrimenkul almaya karar verir.
Gizem (Gülse Birsel) deprem çantası hazırlamaya başlar ancak hangi kombinleri seçeceği tartışma konusu olur.
puhutv.com kullanıcıları; Jet Sosyete’nin yeni bölümlerine herhangi bir üyelik olmaksızın puhutv.com adresinden, puhutv iOS ve Android uygulamasından, Apple TV ve Smart TV'den ulaşabilir, diziyi zaman ve mekandan bağımsız izleyebilir.
puhutv.com’a üye olunduğunda ise bazı özel avantajlardan ve ‘kaldığın yerden izle’ seçeneğinden faydalanmak mümkün.
Her cuma yeni bölümle izleyicilerinin karşısına çıkacak Jet Sosyete’nin önceki tüm bölümleri de puhutv.com'dan ücretsiz olarak izlenebiliyor.
İşte 10. yeni bölüm fotoğrafları