Şükrü Özyıldız ile Hurihan Murphy aşkı

Şu sıralar Alice Müzikali ile sahnelerde boy gösteren Şükrü Özyıldız dünyaca ünlü sanatçı Peter Murphy ile Beyhan Murphy'nin kızları Hurihan Murphy ile yeni bir birlikteliğe yelken açtı.
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Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Nefes Nefese dizisinde rol alan Şükrü Özyıldız, önceki gün yeni sevgilisiyle ilk kez objektife yansıdı.
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Özyıldız’ın da rol aldığı Alice Müzikali'nin koreografisine imza atan Beyhan Murphy ile dünyaca ünlü İngiliz rock’çı Peter Murphy’nin kızları Hurihan Murphy yeni birlikteliğe yelken açtı.
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Özyıldız’ın Rumelihisarı’ndaki evinden el ele çıkan ikili, öpüşürken de görüntülendi.
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Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; ikili daha sonra ayrı ayrı taksilere binerek evden ayrıldı.