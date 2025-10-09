Sultan II. Abdülhamid Han'ın inşa ettirdiği postane binası restore edilmeyi bekliyor

''MİRASA SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR''

Gazeteci Tuna Şerbetçi ise, tarihi postane binasının Sultan II. Abdülhamid Han dönemine ait önemli bir Osmanlı eseri olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Burası Osmanlı'nın bir eseridir. Yaşanan yangında büyük zarar gördü, adeta harabeye döndü. Şu an çevresine baktığımızda ilgisizlikten başka bir şey yok. Atalarımızın, ecdadımızın mirasına sahip çıkmamız gerekiyor."

Bölge sakinleri ise tarihi binanın çevresinde alkol ve uyuşturucu kullanan kişiler olduğunu, bu nedenle güvenlik sorunu yaşandığını ifade etti.