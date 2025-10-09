Sultan II. Abdülhamid Han'ın inşa ettirdiği postane binası restore edilmeyi bekliyor
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid Han tarafından 1890 yılında inşa ettirilen postane binası, yaklaşık 10 yıl önce çıkan yangında harabeye döndü. Bina restore edilerek turizme kazandırılmayı bekliyor.
2012 yılında Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1. derece korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları arasına alınan Muratlı ilçesindeki tarihi postane binası, yaklaşık 10 yıl önce çıkan yangında büyük hasar gördü.
Muradiye Mahallesi 120 ada, 17 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan iki katlı tarihi postane binasının restore edilmesi ile hem kültürel hem de turizm açısından Muratlı'ya önemli katkı sağlaması bekleniyor.