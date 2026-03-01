Sümela Manastırı'nda eşsiz bir atmosfer ortaya çıktı. Simge yapı kartpostallık görüntüleriyle etkiledi

Manastır 4. yüzyıla dayanan tarihi yapısıyla ve kayalara oyulu eşsiz mimarisiyle önemli turizm duraklarından birisi oluyor. Rivayete göre manastır, 370'li yıllarda, rüyalarında gördükleri Meryem'in emrine uyarak buraya gelen Barnabas ve Sophronios adlarında Atinalı iki keşiş tarafından kuruldu. Manastırın 13. yüzyıldan itibaren varlığını gelişerek sürdürdüğü belgelerle kanıtlandı. Yılın her ayında farklı bir atmosfer sunan önemli tarihi yapı kışın da ayrı manzaralara sahne oluyor.