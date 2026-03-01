Sümela Manastırı'nda eşsiz bir atmosfer ortaya çıktı. Simge yapı kartpostallık görüntüleriyle etkiledi
01.03.2026 11:08
İHA
Türkiye'nin önemli yapılarından biri olan Sümela Manastırı kar yağışıyla beraber eşsiz görüntüleriyle gündeme geldi.
EŞSİZ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU
Doğu Karadeniz’in simge yapılarından Sümela Manastırı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanarak etkileyici bir kış görünümüne büründü. Tarihi manastırın sarp kayalıklar üzerindeki konumu ve Altındere Vadisi’nin doğal yapısı, karla birlikte daha da belirginleşerek güzel görüntüler oluşturdu
RÜYA SONUCUNDA KURULDU
Manastır 4. yüzyıla dayanan tarihi yapısıyla ve kayalara oyulu eşsiz mimarisiyle önemli turizm duraklarından birisi oluyor. Rivayete göre manastır, 370'li yıllarda, rüyalarında gördükleri Meryem'in emrine uyarak buraya gelen Barnabas ve Sophronios adlarında Atinalı iki keşiş tarafından kuruldu. Manastırın 13. yüzyıldan itibaren varlığını gelişerek sürdürdüğü belgelerle kanıtlandı. Yılın her ayında farklı bir atmosfer sunan önemli tarihi yapı kışın da ayrı manzaralara sahne oluyor.
FOTOĞRAFÇILARIN İLGİSİ BÜYÜK
Altındere Vadisi’nde etkili olan kar, ormanlık alanı, kayalık yüzeyleri ve dere çevresini tamamen beyaza kapladı. Vadi boyunca hakim olan doğal sessizlik, kar örtüsüyle daha da derinleşerek bölgeye sakin bir kış atmosferi kazandırdı. Karla bütünleşen manastır silüeti doğa severler ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.