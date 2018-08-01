Sunay Akın: Edebiyatçılar Birliği ile Artistler'in maçı, yıl: 1964 (Ünlülerin nostaljik fotoğrafları)
Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin hayatları kadar; geçmiş yıllarda çekildikleri, tarihin tozlu sayfalarından çıkan fotoğrafları da ilgi çekiyor. İşte kimi hayatını kaybetmiş kimi ise hala aramızda olan ünlülerin yıllanmış kareleri...
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Ünlü yazar Sunay Akın, 1964 yılına ait bir kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Akın fotoğrafa, "Halit Kıvanç, hakemliğini yaptığı “Edebiyatçılar Birliği” ve “Artistler”in maçında, iki takımın kaptanıyla... Solda Orhan Kemal, sağda Haldun Taner... Edebiyatçılar maçı 5-3 kazanırlar... Tarih: 8 Haziran 1964..." notunu düştü.
2
Sezen Aksu
3
Cem Karaca-Selda Bağcan
4
Orhan Gencebay
5
Ayhan Işık
6
Ajda Pekkan
7
Celal Bayar ve Emel Sayın
8
Erol Taş
9
Muazzez Abacı, Terzi Mualla
10
MFÖ , Kerim Çaplı ve Murat Akaltun - 1982
11
Muşfik Kenter - 1953
12
Sadri Alışık, Çolpan İlhan ve oğulları Kerem Alışık