Super Bowl devre arası şovunda diz çöken Eminem'e NFL'den yanıt

Haberler - ntv.com.tr 15.02.2022 - 11:02 | Son Güncelleme : 15.02.2022 - 11:07
2022 Super Bowl'un merakla beklenen devre arası şovu önceki gece rap, hip-hop ve soul müziğin önde gelen isimlerini bir araya getirmişti.
Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Sean Forbes ve Warren Snipe'tan oluşan dev kadronun hip-hop dolu performansı seyircilerden tam not almıştı.
Ünlü rap şarkıcısı Eminem, Los Angeles’taki SoFi Stadyumu'nda yapılan maçın devre arası şovunda en dikkat çeken isim olmuştu. 49 yaşındakli Amerikalı rap şarkıcısı, sahnede, ırkçılık karşıtı protestoların sembolü Amerikan futbolcusu Colin Kaepernick'e, diz çökerek selam yollamıştı.
Eminem'in performans sonunda diz çökmesi sosyal medyanın gündemine oturmuş, şarkıcının Amerikan Futbol Ligi’nin (NFL) ırkçılığa karşı diz çökme hareketini yasaklamasını protesto için diz çöktüğü söylenmişti.
Ortaya atılan bir söylentiye göre, NFL, Eminem’in diz çökmemesini istedi, ancak şarkıcı bu isteğe olumsuz yanıt vererek kendi istedini yaptı.
NFL sözcüsü Brian McCarthy, ESPN’e yaptığı açıklamada, “Bu hafta pek çok provada şovun tüm öğelerini izledik ve Eminem’in bu hareketi yapacağının farkındaydık” dedi. McCarthy, böylece Eminem’e hiçbir müdahalede bulunmadıklarını da ifade etmiş oldu.
Amerikan futbolcusu Colin Kaepernick, polis şiddetini ve sosyal adaletsizliği protesto etmek için 2016’da Ulusal Marş esnasında diz çökmüştü. Kaepernick, o yıldan bu yana artık futbol oynamıyor.