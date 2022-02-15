Super Bowl devre arası şovunda diz çöken Eminem'e NFL'den yanıt

NFL sözcüsü Brian McCarthy, ESPN’e yaptığı açıklamada, “Bu hafta pek çok provada şovun tüm öğelerini izledik ve Eminem’in bu hareketi yapacağının farkındaydık” dedi. McCarthy, böylece Eminem’e hiçbir müdahalede bulunmadıklarını da ifade etmiş oldu.