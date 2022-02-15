Super Bowl devre arası şovunda diz çöken Eminem'e NFL'den yanıt

ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'un devre arası şovunda sahne alan Eminem, diz çökme hareketiyle büyük ses getirdi. Şarkıcının protesto amaçlı yaptığı söylenen hareket için NFL'den açıklama geldi.

Haberler - ntv.com.tr 15.02.2022 - 11:02 | Son Güncelleme : 15.02.2022 - 11:07

Super Bowl devre arası şovunda diz çöken Eminem'e NFL'den yanıt - 1

2022 'un merakla beklenen devre arası şovu önceki gece rap, hip-hop ve soul müziğin önde gelen isimlerini bir araya getirmişti.

Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Sean Forbes ve Warren Snipe'tan oluşan dev kadronun hip-hop dolu performansı seyircilerden tam not almıştı.

Super Bowl devre arası şovunda diz çöken Eminem'e NFL'den yanıt - 2

Ünlü rap şarkıcısı Eminem, Los Angeles’taki SoFi Stadyumu'nda yapılan maçın devre arası şovunda en dikkat çeken isim olmuştu. 49 yaşındakli Amerikalı rap şarkıcısı, sahnede, ırkçılık karşıtı protestoların sembolü Amerikan futbolcusu Colin Kaepernick'e, diz çökerek selam yollamıştı.

Super Bowl devre arası şovunda diz çöken Eminem'e NFL'den yanıt - 3

Eminem'in performans sonunda diz çökmesi sosyal medyanın gündemine oturmuş, şarkıcının Amerikan Futbol Ligi’nin (NFL) ırkçılığa karşı diz çökme hareketini yasaklamasını protesto için diz çöktüğü söylenmişti.

Super Bowl devre arası şovunda diz çöken Eminem'e NFL'den yanıt - 4

Ortaya atılan bir söylentiye göre, NFL, Eminem’in diz çökmemesini istedi, ancak şarkıcı bu isteğe olumsuz yanıt vererek kendi istedini yaptı.

Super Bowl devre arası şovunda diz çöken Eminem'e NFL'den yanıt - 5

NFL sözcüsü Brian McCarthy, ESPN’e yaptığı açıklamada, “Bu hafta pek çok provada şovun tüm öğelerini izledik ve Eminem’in bu hareketi yapacağının farkındaydık” dedi. McCarthy, böylece Eminem’e hiçbir müdahalede bulunmadıklarını da ifade etmiş oldu.

Super Bowl devre arası şovunda diz çöken Eminem'e NFL'den yanıt - 6

Amerikan futbolcusu Colin Kaepernick, polis şiddetini ve sosyal adaletsizliği protesto etmek için 2016’da Ulusal Marş esnasında diz çökmüştü. Kaepernick, o yıldan bu yana artık futbol oynamıyor.

Super Bowl devre arası şovunda diz çöken Eminem'e NFL'den yanıt - 7

SUPER BOWL'DA DEV HİP-HOP GECESİ

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