''Süper meyve'' olarak biliniyor: Yaşlanma geciktirici etkisi var

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan 'Yalova Aronya ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Festivali'nde üreticiler ilk hasadı 12 Eylül'de yapmaya başlanacak. Geçen yıl yaklaşık 200 ton rekolte gerçekleştirilirken, bu sene ise yüzde 25’lik bir artışla 250 ton aronyan elde edilmesi bekleniyor.

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde 2012 yılında adaptasyon çalışmalarına başlanan sağlık deposu meyvenin ilk bahçesi ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2017 yılında kentte kuruldu. O günden bu yana Yalova'da üretilmeye başlanan aronya 2021 yılında coğrafi işareti alındı. Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesi, Yalova’da 150 çiftçiyle 510 dekar alanda üretiliyor.