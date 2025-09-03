''Süper meyve'' olarak biliniyor: Yaşlanma geciktirici etkisi var

Yalova'nın coğrafi işaretli tarım ürünlerinden biri olan ve yüksek antioksidan içeriği sayesinde ‘süper meyve’ olarak adlandırılan aronyanın hasat dönemine hazırlanılıyor.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan 'Yalova Aronya ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Festivali'nde üreticiler ilk hasadı 12 Eylül'de yapmaya başlanacak. Geçen yıl yaklaşık 200 ton rekolte gerçekleştirilirken, bu sene ise yüzde 25’lik bir artışla 250 ton aronyan elde edilmesi bekleniyor.

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde 2012 yılında adaptasyon çalışmalarına başlanan sağlık deposu meyvenin ilk bahçesi ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2017 yılında kentte kuruldu. O günden bu yana Yalova'da üretilmeye başlanan aronya 2021 yılında coğrafi işareti alındı. Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesi, Yalova’da 150 çiftçiyle 510 dekar alanda üretiliyor.

Ortaburun köyünde 3 buçuk dönümde üretim yapılan alanda hasat öncesi inceleme yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa İlmeç, aronyanın olgunluk seviyesini ölçmek için brix değeri kontrolü yaptı. Hasat için meyvenin 18 ile 24 arasında bir ölçüde olması gerektiğine dikkati çeken İlmeç, inceleme yaptığı bahçenin hasada hazır olduğunu belirtti.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa İlmeç, “Aronya, üzüme benzeyen bir meyve. Aronyanın genel özelliği antioksidan bakımından çok yüksek değerlere sahip, ayrıca beyin ve sinir sistemine besleyici özelliği, yaşlanmayı geciktirici özelliğiyle, soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı da vücut direncini artıran özelliğe sahip bir meyve'' ifadelerini kullandı.

BAKLAVASI DA YAPILIYOR

Aronya meyvesinin baklavası, yoğurdu ve kurabiyesi gibi birçok ürününün yapıldığına da değinen İlmeç, “Aronya, ülkemizde yaygınlaşan bir meyve çeşidi olmasıyla birlikte insanlarımızın damak tadına hitap eden bir lezzeti bulunmakta” diye konuştu.

''YAKLAŞIK 6 SENEDİR ÜRETİYORUM''

Geçen yıla göre bu sene ürününde artış olduğunu belirten Süphan Yarkın (70), “Uzun yıllar devlet memurluğu yaptıktan sonra emekliye ayrıldım ve 2019 yılından itibaren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün desteğiyle başladım. O yıl tanıdım aronyayı, iyi ki tanımışım. O zaman bir dönüme veriliyordu. Şu anda 3 buçuk dönümde üretmeye devam ediyorum. İlk aronyayla bir arkadaşımın vesilesiyle tanıştım. O şekilde başladım. Yaklaşık 6 senedir üretiyorum. Satışta biraz pazar konusunda sıkıntımız var. Geçen yıl ürünümüz daha azdı, hava koşullarına bağlı tabi. Bu sene bir gün bile kar yağması ürünü etkiliyor” dedi.

