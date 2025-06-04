Sürekli güçlü görünme çabası ruh sağlığını nasıl tüketir? "İyi olmak zorunda değilsin"
Günümüz insanı sıkça şu cümlelerin ardına sığınıyor: “Bir şey yok”, “İyiyim”, “Ben hallederim.” Peki, bu sözler bir gerçeği mi yansıtıyor, yoksa sadece güçlü görünme baskısının dayattığı bir refleks mi? Klinik Psikolog, Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal ntv.com.tr okurlarına özel yazdı.
“Bir şey yok.”
“İyiyim.”
“Ben hallederim.”
Bu cümleleri ne kadar sık kuruyorsunuz? Ya da daha doğru bir soruyla: Bu cümleleri gerçekten mi hissediyorsunuz, yoksa sadece iyi görünme mecburiyetiyle mi söylüyorsunuz?