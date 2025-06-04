Sürekli güçlü görünme çabası ruh sağlığını nasıl tüketir? "İyi olmak zorunda değilsin"

BASTIRILAN DUYGULAR ZAMANLA NE OLUR?

Duygular bastırıldığında yok olmazlar. Aksine, bedene ve davranışlara sızarak başka biçimlerde geri dönerler:

Sürekli gerginlik ve huzursuzluk

Nedensiz öfke patlamaları

Ağlama nöbetleri

Baş ağrısı, mide sorunları gibi psikosomatik belirtiler

Uykusuzluk ya da aşırı uyuma

Anlam verilemeyen yorgunluk

Sosyal geri çekilme

Ve en önemlisi: kendini kendine bile anlatamama.

İyi Görünmeye Çalışırken Tükeniyoruz

Birçok insan “başkalarını üzmemek” ya da “onları dertleriyle meşgul etmemek” için acılarını içselleştirir. Sosyal medyada gülümseyen yüzler, dışarıda sosyal bir enerji, içerideyse sessizce büyüyen bir çöküş...

Kendi gerçekliğini ifade edememek, zamanla insanı yalnızlığa iter. Çünkü kimse gerçekten nasıl olduğunuzu bilmiyorsa, yardım da edemez.



