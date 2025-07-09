Sürekli iki seçenek arasında mı kalıyorsunuz? Karar vermenin baş döndürücülüğü

Gün içinde bir oraya bir buraya koştururken; başınızın döndüğü, zihninizin içinde bir sis bulutu varmış gibi hissettiğiniz zamanlar oluyor mu? Kendinizi sürekli iki üç seçenek arasında kalmış ve düşünür halde buluyor musunuz? Aslında bunların hepsi, omuzlarınıza yüklediğiniz sorumluluklar… Ve bu sorumluluklarınızın kontrolünü sağlamak adına verdiğiniz kararların yorgunluğu… Klinik Psikolog, Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal yazdı.

Sürekli iki seçenek arasında mı kalıyorsunuz? Karar vermenin baş döndürücülüğü - 1

KARAR YORGUNLUĞU NEDİR?

Ne yiyeceğimizden iş yerini nasıl bir stratejiyle yöneteceğimize, hangi dersleri seçeceğimize kadar ucu bucağı olmayan ve kişiden kişiye değişebilen bir şeydir kararlar. Karar vermek, hayatlarımızda sorumlu olduğumuz konuların en iyi şekilde gerçekleşebilmesi adına yapmamız gereken bir şeydir. Ancak özellikle son yıllarda, aşırı uyarılmanın etkisiyle karar vermek daha güç bir hâle geldi.Artık karar verirken, en basitinden en zoruna kadar birçok faktörü değerlendiriyoruz. Hatta ve hatta “Ben ne istiyorum?”, “Hangi seçenek daha iyi?” diye düşünmeyi bırakıp “Ne yaparsam onay alırım?”, “Ne yapmam doğru?”, “Hangisi sosyal medyada daha çok ilgi çekiyor?” gibi sorular zihnimizde dönüp duruyor. Ve işin sonunda, en başında istediğimiz şeyden fazlasıyla uzaklaşmış, zihni dopdolu bir şekilde ya kararsız kalıyoruz ya da yalnızca sonuca ulaşmak için bir karara varıyoruz.

YAŞAM HABERLERİ

Sürekli iki seçenek arasında mı kalıyorsunuz? Karar vermenin baş döndürücülüğü - 2

Bu durumu genellikle; öğrenciler, ebeveynler, yöneticiler… gibi kendi bakımlarının sorumluluğu dışında başkalarının bakımlarının sorumluluğunu da üstlenmiş, geleceğe yönelik belirsizlikler yaşamaya daha meyilli, sorumluluk yükü çok fazla olan bireyler yaşayabiliyor. Aynı zamanda mükemmeliyetçiliğe ve aşırı düşünmeye yatkın olan bireyler, “en iyi’’ kararı vermek adına kendilerini daha da yıpratabiliyorlar.


Sürekli iki seçenek arasında mı kalıyorsunuz? Karar vermenin baş döndürücülüğü - 3

KARAR YORGUNLUĞU NELERE SEBEP OLABİLİR?

Tükenmişlik: Birey, artık en küçük sorumluluğu dahi almak istemeyebilir ya da alamayabilir.

Anksiyete: Sürekli bir düşünce ve baskı hâlinde olmak, stres seviyesini yükselterek bireyleri anksiyete, panik atak gibi durumlara sürükleyebilir.

Depresyon: Taşıdığı zihin yüküyle birlikte hayattan doyum alamayan bireyler, farkında bile olmadan depresyona girebilir.

Yeme Bozuklukları: Çok karar vermenin bir getirisi olarak temel ihtiyaçlarını arka plana atmaya başlayan bireylerde görülme olasılığı daha yüksektir.

Dikkat Eksikliği: Bir kararı sonuca ulaştırmadan bir başkası geldiği için bireylerin zihni sürekli çalışır hâlde oradan oraya geçiş yapmaktadır. Bu nedenle birey, tek bir şeye dikkatini vermekte zorlanabilir.

Somatik Ağrılar: Zihni fazlasıyla zorlanan bireyin bedeni de sinyaller vermeye başlayarak ağrı, yanma vb. semptomlar gösterebilir.

Unutkanlık,

Baş dönmesi,


Sürekli iki seçenek arasında mı kalıyorsunuz? Karar vermenin baş döndürücülüğü - 4

Karar yorgunluğu, bireylerin hayat kalitesini ve sağlığını etkileyen daha birçok probleme sebep olabilmektedir. Peki bu kadar yoğun hayat tempolarımız içinde, kararlarımızı alırken yorulmamak mümkün mü? Bunun için birkaç adımdan faydalanabiliriz:

1. Önemli kararları günün ilk saatlerinde almak: Günün ilk saatleri, hayatın koşuşturmacasına girmediğimiz ve zihnimizin berrak olduğu saatlerdir. Bu saatlerde kararlarımızı alarak gün içinde uygulamak yardımcı olabilir.

2. Paylaşmak: Her kararı tek başımıza almak zorunda değiliz. Ortak konularda kararları alırken fikir alışverişi yapmak, işin içinden çıkamadığımız noktalarda yardımcı olabilir.


Sürekli iki seçenek arasında mı kalıyorsunuz? Karar vermenin baş döndürücülüğü - 5

3. Planlama: Özellikle birbirini etkileyen kararları alırken sistematik bir planlama yapmak; uzun vadede uygulamayı otomatikleştireceği ve sırayla gitmeyi sağlayacağı için yardımcı olabilir.

4. İhtiyaçları basitleştirme: Eğer ki gün içinde aldığımız kararlar çok fazla ve karmaşıksa, nispeten daha kontrol edilebilir olan giyim, yemek gibi kararlarımızı basitleştirerek zihin yükümüzü azaltabiliriz.

Sürekli iki seçenek arasında mı kalıyorsunuz? Karar vermenin baş döndürücülüğü - 6


Karar vermek zorlayıcı olabilir. Özellikle bu kararlar, hayatın belli dönemlerinde yön değişimlerine sebep olduğunda ya da bir başkasını etkilediğinde, bireyler üzerinde daha büyük bir baskı ve stres oluşabilir. Bu dönemleri, güvendiğiniz kişilerle paylaşımlar yaparak; duygu regülasyonunu ve ihtiyaçlarınızı önceliklendirerek planlamak süreci daha kolay geçirmeye yardımcı olabilir.Eğer ki karar verme yolculuğunda çok zorlanıyorsanız ve bazı sorulara cevaplar arıyorsanız, güvenilir bir uzmandan destek almak da çok faydalı olacaktır.

DAHA FAZLA GÖSTER