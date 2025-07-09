Sürekli iki seçenek arasında mı kalıyorsunuz? Karar vermenin baş döndürücülüğü
Gün içinde bir oraya bir buraya koştururken; başınızın döndüğü, zihninizin içinde bir sis bulutu varmış gibi hissettiğiniz zamanlar oluyor mu? Kendinizi sürekli iki üç seçenek arasında kalmış ve düşünür halde buluyor musunuz? Aslında bunların hepsi, omuzlarınıza yüklediğiniz sorumluluklar… Ve bu sorumluluklarınızın kontrolünü sağlamak adına verdiğiniz kararların yorgunluğu… Klinik Psikolog, Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal yazdı.
KARAR YORGUNLUĞU NEDİR?
Ne yiyeceğimizden iş yerini nasıl bir stratejiyle yöneteceğimize, hangi dersleri seçeceğimize kadar ucu bucağı olmayan ve kişiden kişiye değişebilen bir şeydir kararlar. Karar vermek, hayatlarımızda sorumlu olduğumuz konuların en iyi şekilde gerçekleşebilmesi adına yapmamız gereken bir şeydir. Ancak özellikle son yıllarda, aşırı uyarılmanın etkisiyle karar vermek daha güç bir hâle geldi.Artık karar verirken, en basitinden en zoruna kadar birçok faktörü değerlendiriyoruz. Hatta ve hatta “Ben ne istiyorum?”, “Hangi seçenek daha iyi?” diye düşünmeyi bırakıp “Ne yaparsam onay alırım?”, “Ne yapmam doğru?”, “Hangisi sosyal medyada daha çok ilgi çekiyor?” gibi sorular zihnimizde dönüp duruyor. Ve işin sonunda, en başında istediğimiz şeyden fazlasıyla uzaklaşmış, zihni dopdolu bir şekilde ya kararsız kalıyoruz ya da yalnızca sonuca ulaşmak için bir karara varıyoruz.