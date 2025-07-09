Sürekli iki seçenek arasında mı kalıyorsunuz? Karar vermenin baş döndürücülüğü

KARAR YORGUNLUĞU NEDİR?

Ne yiyeceğimizden iş yerini nasıl bir stratejiyle yöneteceğimize, hangi dersleri seçeceğimize kadar ucu bucağı olmayan ve kişiden kişiye değişebilen bir şeydir kararlar. Karar vermek, hayatlarımızda sorumlu olduğumuz konuların en iyi şekilde gerçekleşebilmesi adına yapmamız gereken bir şeydir. Ancak özellikle son yıllarda, aşırı uyarılmanın etkisiyle karar vermek daha güç bir hâle geldi.Artık karar verirken, en basitinden en zoruna kadar birçok faktörü değerlendiriyoruz. Hatta ve hatta “Ben ne istiyorum?”, “Hangi seçenek daha iyi?” diye düşünmeyi bırakıp “Ne yaparsam onay alırım?”, “Ne yapmam doğru?”, “Hangisi sosyal medyada daha çok ilgi çekiyor?” gibi sorular zihnimizde dönüp duruyor. Ve işin sonunda, en başında istediğimiz şeyden fazlasıyla uzaklaşmış, zihni dopdolu bir şekilde ya kararsız kalıyoruz ya da yalnızca sonuca ulaşmak için bir karara varıyoruz.