Sürekli kilo alan Russell Crowe'un son hali (Göbekli Gladyatör)

20 yıl önce oynadığı Gladyatör filmindeki fit görünümüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Russell Crowe, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti.
ABD’li asistanı Britney Theriot ile birlikte Sidney Havalimanı'nda görüntülenen Oscar ödüllü Yeni Zelandalı oyuncunun aldığı fazla kilolar dikkatlerden kaçmadı.
Crowe’un Sidney’den Avustralya'nın güneydoğusundaki Yeni Güney Galler eyaletinin kuzeyinde bulunan Nana Glen adlı köydeki çiftliğine gittiği öğrenildi.
55 yaşındaki oyuncunun rol aldığı ve psikopat bir karakteri canlandırdığı Unhinged filmindeki rolü için kilolarına kilo kattığı ileri sürüldü.
Crowe, çekimleri devam eden ve Roger Ailes karakterini canlandırdığı TV dizisi The Loudest Voice için de kilo almış, “Kilolarımı vermek için acele etmeyeceğim. Hızlı kilo vermenin zararlarıyla ilgili geçmişten ders aldım” demişti.
55 yaşındaki Russell Crowe'un bu fotoğrafları Hollywood basınında "Göbekli Gladyatör" başlıkları ile yer buldu....