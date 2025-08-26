Sürekli öksürüyor musunuz? Profesör altta yatan nedenleri açıkladı

Uzmanlar, on binlerce kişinin yıllarca yanlış teşhis ve tedaviyle yaşam kalitesinin düştüğünü söylüyor.

İngiltere’de kronik öksürükten mustarip binlerce hasta, Ulusal Sağlık Servisi’nin (NHS) yetersizliği nedeniyle doğru teşhis ve tedaviye ulaşamıyor.

Uzmanlar, yalnızca sekiz uzmanlık merkezi bulunması ve ulusal tedavi kılavuzlarının eksikliği nedeniyle hastaların yıllarca bu sorunla baş başa bırakıldığını belirtiyor.


Her on İngiliz’den birinin sekiz haftadan uzun süren kronik öksürük yaşadığı tahmin ediliyor. Bu durum, uykusuzluk, sosyal hayattan kopma, idrar kaçırma ve bitkinlik gibi ciddi sorunlara yol açıyor. Imperial College London’dan solunum hastalıkları uzmanı Prof. Nicholas Hopkinson, “Kronik öksürük için özel bir NHS kılavuzu olmadığından, birçok hasta yıllarca korkunç bir rahatsızlıkla mücadele ediyor” dedi.

Uzmanlara göre kronik öksürüğün en yaygın nedenleri arasında astım, reflü, geniz akıntısı ve akciğer rahatsızlıkları bulunuyor. Ancak birçok hasta, yıllarca bu sorunların gözden kaçması nedeniyle teşhissiz kalıyor. Manchester Üniversitesi’nden Prof. Jaclyn Smith, “Kliniğimize gelen hastaların yaklaşık yüzde 70’i dirençli kronik öksürükten muzdarip. Ne yazık ki birçok doktor bu rahatsızlığın farkında değil” dedi.


Araştırmalar, altta yatan nedenler tespit edildiğinde vakaların yüzde 90’ının tedavi edilebildiğini gösteriyor. Ancak uzmanlar, kronik öksürüğün NHS yönergelerine dahil edilmemesinin ciddi bir boşluk yarattığı görüşünde.


Prof. Ashley Woodcock, bazı hastaların düşük doz morfinle semptomlarının tamamen ortadan kalktığını belirterek, “Kronik öksürük tedavisinde yeni bir döneme giriyoruz. Yakında her hastanede öksürük klinikleri görebiliriz” dedi.


Uzmanlar, uzun süren öksürüğü olan kişilere vakit kaybetmeden doktora başvurmaları çağrısı yaptı. Prof. Hopkinson, “Sekiz haftadan uzun süren öksürük asla göz ardı edilmemeli. Özellikle kanlı öksürük, göğüs ağrısı, kilo kaybı ve gece terlemesi gibi belirtiler varsa mutlaka bir hekime görünülmeli” uyarısında bulundu.

