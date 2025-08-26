Sürekli öksürüyor musunuz? Profesör altta yatan nedenleri açıkladı

Her on İngiliz’den birinin sekiz haftadan uzun süren kronik öksürük yaşadığı tahmin ediliyor. Bu durum, uykusuzluk, sosyal hayattan kopma, idrar kaçırma ve bitkinlik gibi ciddi sorunlara yol açıyor. Imperial College London’dan solunum hastalıkları uzmanı Prof. Nicholas Hopkinson, “Kronik öksürük için özel bir NHS kılavuzu olmadığından, birçok hasta yıllarca korkunç bir rahatsızlıkla mücadele ediyor” dedi.



Uzmanlara göre kronik öksürüğün en yaygın nedenleri arasında astım, reflü, geniz akıntısı ve akciğer rahatsızlıkları bulunuyor. Ancak birçok hasta, yıllarca bu sorunların gözden kaçması nedeniyle teşhissiz kalıyor. Manchester Üniversitesi’nden Prof. Jaclyn Smith, “Kliniğimize gelen hastaların yaklaşık yüzde 70’i dirençli kronik öksürükten muzdarip. Ne yazık ki birçok doktor bu rahatsızlığın farkında değil” dedi.





