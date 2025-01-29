Sürekli üşüyen el ve ayaklar hastalık habercisi mi? Raynaud Sendromu bu belirtilerle ortaya çıkıyor

Uzmanlar, eller ve ayakların anormal düzeyde üşümesinin, Raynaud sendromu belirtisi olabileceğini savunuyor. Kadınlarda erkeklere göre daha yaygın olan bu hastalık, parmaklarda uyuşma hissinin oluşmasına neden olabildiği gibi kan damarlarının aşırı şekilde daralmasına da zemin hazırlıyor.

Sürekli üşüyen el ve ayaklar hastalık habercisi mi? Raynaud Sendromu bu belirtilerle ortaya çıkıyor - 1

Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi'nde romatolog olan Dr. Anca Askanase, Raynaud sendromunun bazı belirtilerini açıkladı.

Raynaud sendromunda el ve ayak parmaklarına giden kan damarları, aşırı şekilde daralır ve kapanır, bu da kan akışını engeller.

Hastalıkta, parmak uçları ve ayak parmakları önce beyazlar, sonra maviye döner ve uyuşma hissi oluşur. Bu durum aynı zamanda diken batması veya ağrıya da yol açabilir. Raynaud hastalığı, çok soğuk olmayan havalarda bile ortaya çıkabilir.

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Sürekli üşüyen el ve ayaklar hastalık habercisi mi? Raynaud Sendromu bu belirtilerle ortaya çıkıyor - 2

Raynaud hastalığı, kadınlarda erkeklere göre daha yaygındır ve genellikle 30 yaşından önce başlar. Ancak bazen başka bir sağlık sorunu veya kullanılan ilaçlar da Raynaud hastalığını tetikleyebilir.

Sürekli üşüyen el ve ayaklar hastalık habercisi mi? Raynaud Sendromu bu belirtilerle ortaya çıkıyor - 3

''Raynaud hastalığının belirtileri fark edildiğinde panik yapmanıza gerek yok'' diyen Dr. Askanase, hastalığın uzun vadede hasara yol açmayacağını belirtti.

Sürekli üşüyen el ve ayaklar hastalık habercisi mi? Raynaud Sendromu bu belirtilerle ortaya çıkıyor - 4

Hastalık semptomları, donma ile karıştırılsa da, Raynaud sendromunda cilt dokusu genellikle aynı kalır. 

Uzman isim, Raynaud sendromunun tehlikeli bir hal almaması için soğuğa uzun süreli maruziyetten kaçınılması gerektiğini belirtiyor.

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