Sürekli üşüyen el ve ayaklar hastalık habercisi mi? Raynaud Sendromu bu belirtilerle ortaya çıkıyor

Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi'nde romatolog olan Dr. Anca Askanase, Raynaud sendromunun bazı belirtilerini açıkladı.

Raynaud sendromunda el ve ayak parmaklarına giden kan damarları, aşırı şekilde daralır ve kapanır, bu da kan akışını engeller.

Hastalıkta, parmak uçları ve ayak parmakları önce beyazlar, sonra maviye döner ve uyuşma hissi oluşur. Bu durum aynı zamanda diken batması veya ağrıya da yol açabilir. Raynaud hastalığı, çok soğuk olmayan havalarda bile ortaya çıkabilir.