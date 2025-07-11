Sürekli yorgun mu hissediyorsunuz? Vücudunuz sinyal veriyor olabilir
Son dönemde yaygınlaşan sürekli yorgunluk şikayetleri, yalnızca modern yaşamın getirdiği stres ve uykusuzlukla sınırlı olmayabilir. Uzmanlara göre, bu durum bazı karaciğer rahatsızlıklarının erken belirtisi olabilir.
Karaciğer, vücudun enerji üretimi, toksinlerden arındırılması ve metabolizma dengesinin sağlanması gibi birçok kritik işlevi yerine getiriyor. Bu nedenle organın fonksiyonlarında meydana gelen bozulmalar, kişinin genel sağlık durumunu doğrudan etkileyebiliyor. Özellikle sarılık, karın bölgesinde şişlik, açıklanamayan kilo değişiklikleri ve zihinsel bulanıklık (beyin sisi) gibi belirtilerle birlikte görülen kronik yorgunluk, karaciğerle ilgili bir problemin habercisi olabilir.