Sürekli yorgun mu hissediyorsunuz? Vücudunuz sinyal veriyor olabilir



Yorgunluk her zaman tembellik ya da sadece stres kaynaklı olmayabilir. Bazen vücudun en sessiz çalışan organlarından biri olan karaciğer, sorun yaşadığında bunu enerji düşüklüğü ile belli edebilir. Bu nedenle, uzun süren halsizlik durumunda bir uzmana başvurmak, ciddi sağlık sorunlarının önüne geçmek açısından hayati önem taşıyor.