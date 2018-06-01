Zipline belirli bir yükseklikten kendisinden daha alçak olan bir noktaya dağcılık harneslerini(zırhlı kuşam) ve makaralarını çelik halat üzerine bağlayarak ilerleme şeklidir.Zipline hattı ise belirli bir yükseklikten daha alçak bir noktaya çelik halat üzerine bağlanmış olan makara ve bağlantı aparatları yardımıyla aşağı doğru kayma ve gezinme biçimine denir.

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Survivor 2018'in 31 Mayıs Perşembe yayınlanan 85. bölümünde ada konseyinde Acun Ilıcalı son sms oylamasını başlattı. Kıbrıs finalleri öncesindeki son büyük sms oylaması 2 gün boyunca sürecek. Bundan sonra elenen isimler bu son oylamaya göre belli olacak.



'SURVIVOR'DA SON DÖNEME GİRDİK'

Survivor'da artık hızlandırılmış çekimlerin başlayacağını açıklayan Acun Ilıcalı, 'Artık son döneme girdik. Bundan sonra sayılı gün ve sayılı eleme olacak. Bir çoğunuz finali göremeyecek büyük bir mücadele olacak. Dominik'teki son oylama bugün başlayacak ve Cumartesi dokunulmazlık oyunu başlamadan bitecek. Dominik'te bu son oylama olacak. Bundan sonra elemeler bu oylamaya göre olacak. Bundan sonra hızlandırılmış çekimler ve Kıbrıs finalleri olacak. Kimin kimden daha çok oy alacağını tahmin edemediğim bir sezon yaşıyoruz. Bundan sonra bütün dokunulmazlıklar farklı bir şekilde geçecek' şeklinde konuştu.



