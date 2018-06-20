Survivor 103. bölüm ödül ve sembol oyunları kazananları (19. yeni hafta)
ntv.com.tr
Survivor son bölümde ödül ve sembol oyunlarını kim kazandı? soruları yanıt buldu. 103. bölümdeki ödül oyunu erkeklerde Anıl kadınlarda Nagihan'ın oldu. Sembol oyunu ise erkeklerde Adem'in kadınlarda Nagihan'ın oldu. İşte 19. yeni haftadan detaylar ve Survivor 2018'den kareler...
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1Survivor 2018'in 19. yeni haftası ödül ve sembol oyunlarıyla başladı.
Sakatlığı geçen Damla yarışlara başlarken, Turabi ise doktor raporunu beklediği için yarışamadı.
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2Dondurma ve akşam yemeği ödüllü oyun erkeklerde Anıl'ın kadınlarda Nagihan'ın oldu.
Anıl yanına Hilmi'yi; Nagihan Hakan'ı alarak ödüle gitti.
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3İkinci heyecan ise Kıbrıs'a gidecek ilk ismi belirleyecek sembol oyunlarında yaşandı.
Oyun erkeklerde Adem'in kadınlarda Nagihan'ın oldu. İki isim yeni bölümde mücadele edecek ve biri finale gitmeye hak kazanacak.
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4Survivor 2018'e daha önce Marcus, Gizem, Emre, İpek, Ramazan, Nihat Doğan, Funda, Nevin, Cumali, Sahra, Elif, Birsen, Yağmur, Ümit Karan, Merve ve Sema veda etmişti.
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5İşte Survivor 2018'den yansıyan renkli kareler...
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