Survivor 2016 finalisti Serkay Tütüncü'den Survivor açıklaması

Katıldığı Survivor 2016'da finale kalan ve adını geniş kitlelere duyuran Serkay Tütüncü, yaptığı Survivor açıklamasıyla gündemde. Şu sıralar rol aldığı diziyle ekranlarda boy gösteren Tütüncü, Survivor gitmeden önce de gittikten sonra da yarışmayı izlemediğini ifade etti.

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18.05.2021 - 17:20

Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ gibi ünlü oyuncularla Masumiyet dizisinde kamera karşısına geçen Serkay Tütüncü, muhabirlerin survivor sorusuna verdiği yanıtla gündemde.





vegibi ünlü oyuncularla Masumiyet dizisinde kamera karşısına geçenmuhabirlerinsorusuna verdiği yanıtla gündemde.

2016 yılında katıldığı ve finale kaldığı Survivor yarışmasıyla ünlenen Serkay Tütüncü, muhabirlerin "Survivor izlemeye vakit kalıyor mu?" sorusuna, "Gitmeden önce de gittikten sonra da izlemedim" cevabını verdi.







"All Star'a katılma ihtimaliniz var mı?" sorusunu ise "İhtimali bile yok. Bu konudan bahsetmeyelim" diyerek geçiştirdi.







Survivor finalinde Avatar Atakan'a kaybeden Tütüncü'nün yarışma sonrası yıldızı parlamış ve “İnsanlık Suçu”, “Afili Aşk”, “Bay Yanlış” dizilerinin ardından “Masumiyet” dizisiyle ekranlarda boy gösteriyor.







Çocukluk günlerinden beri oyunculuk hayali olan Tütüncü, Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek Okulu'nu bitirmiş ve 15 yıl profesyonel olarak windsurf yapmıştı.

İşte Tütüncü'nün Survivor'dan yansıyan kareleri...

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