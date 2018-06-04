Survivor 2018 yarışmacılarının birleşme partisi stilleri
Survivor 2018'de merakla beklenen ve Ünlüler ile Gönüllüler takımlarının birleşme partisi geçtiğimiz haftalarda yapılmıştı. Birleşme öncesi duş, traş, makyaj gibi ihtiyaçlarını karşılalayarak hazırlanan yarışmacıların birleşme partisinden fotoğraflar da yayınlandı. İşte yarışmacıların kendi stillerini de yansıttıkları parti şıklığı...
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Finaline sayılı günler kala Survivor 2018'de birleşme partisi geçtiğimiz haftalarda yapıldı. Duş ve temel ihtiyaçlarını karşılayarak partiye hazırlanan yarışmacılar Tarık Sezer Orkestrası'nın eşlik ettiği 'O Ses Survivor' şarkı yarışmasında performanslarını sergilemiş, yarışmayı kazanan Merve Survivor'a gelecek yıl konuk olarak gitme hakkı kazanmıştı. Birleşmeye katılmayı başaran Yağmur ve Birsen parti sonrası Survivor'dan elenmişti. O gecenin fotoğrafları da yayınlandı. İşte yarışmacıların hazırlanma anları, stilleri ve birleşmeden yansıyanlar renkli kareler...