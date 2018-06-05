Survivor 2018'den Ümit elendi (4 Haziran Survivor ada konseyi detayları)

Elenen Ümit Karan sonuç sonrası şu ifadeleri kullandı: 42 yaşındayım burada genç arkadaşlara karşı yarışmak keyif verdi. Beni zorladılar. Oğlum için yarıştım. Umarım onun kahramanı olmuşumdur. Her oyuna çıktığımda elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım. Çok düştüm kalktım ama pes etmedim. Herkesle güzel anım var. Bundan sonra takım arkadaşlarıma ve karşı takıma başarılar diliyorum. İzin verirseniz vedalaşırken diğer takımla da vedalaşmak istiyorum abileri olarak."

Ümit'in herkesle vedalaşma talebi üzerine Acun Ilıcalı, "Normalde yapmıyoruz ama sana bu hakkı verebiliriz. O takımda da yarıştın" ifadelerini kullandı.

İşte 88. geçmiş bölümde yaşananlar...