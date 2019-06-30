Survivor 2019 finale kalan isimler belli oldu (Survivor Türkiye Yunanistan final detayları)
Survivor 2019 finalinin adı belli oldu. Herkes Survivor finalini kimin kazanacağını merak ediyor. Bu akşam Survivor finali gerçekleşecek. Dün akşamki iki oyunda kazanan 2 yarışmacı doğrudan yarı finale giderken, kaybeden 2 yarışmacı da SMS oylamasına çıktı. İşte Survivor yarı finalistleri...
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1Survivor'da dün akşam Türk yarışmacılar arasında yarı final oyunu oynandı. Yarı final oyununda Yusuf, Okay, Emre ve Seda bireysel olarak oynadı. İlk oyunda basket atışları Seda'ya zor anlar yaşattı.
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Oyunu ilk kazanan yarışmacı Yusuf oldu, ikinci Okay en son Seda kazandı. İlk kaybeden Emre oldu. Emre yarı final öncesinde oylamaya çıkacak.
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3İkinci oyunca Emre ile birlikte oylamaya çıkacak ikinci yarışmacı belirlendi. Seda, Okay ve Yusuf arasında oynanan oyunda heyecan yine çok yüksekti.
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4İlk yarı finaline gidecek isim Okay oldu. İkinci isim Yusuf oldu. Emre ve Seda ise yarı final için oyalamaya çıkacak isimler oldu.
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5Seda için oy kullanmak isteyenler SEDA yazıp 1890'a SMS göndermeleri gerekiyor.
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6Emre için oy kullanmak isteyenler EMRE yazıp 1890'a SMS göndermeleri gerekiyor.
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İşte Survivor 2019 finali öncesi yarışmacıların merak edilen bilgileri...
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2 Ekim 1994 Elazığ doğumlu Yusuf Karakaya, 14 yaşına kadar Elazığ’da yaşadı. Arkadaşının antrenmana çağırması sonucu kick boks ile tanıştı. Ailesi sporun çok gelecek getireceğini düşünmediği için kendisini başta desteklemedi; ama o hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi. İnternetten takip ettiği bir kulüp vardı, ailesinden habersiz Antalya’ya gitti. Kulübün kapılarını ona açtılar, antrenörü kendisine büyük destek oldu. Salonda yatıp bütün gün antrenman yapıyordu, ilk girdiği Türkiye Şampiyonası’nda madalya kazandı. Daha sonra amatörde Türkiye geneli ve uluslararası birçok başarı yakaladı.
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18-19 yaşlarında artık bu işi profesyonel olarak yapması gerektiğini düşünmeye başladı, biletini aldı ve Tayland’a gitti. Hazır değildi ama para kazanması gerekiyordu, dövüşmeyi kabul etti. O bölgenin kemeri için Amerikalı rakibiyle maça çıktı. 4. rauntta rakibini nakavt ederek kazandı. Tayland’ın en büyük dövüş kulübü kendisine sponsor oldu. Tayland’ın en büyük 3 organizasyonuna çıktı ve nakavtla şampiyon oldu, kral ve kraliçe kupalarını kazandı. 1.5 yıl Tayland’da kaldıktan sonra Türkiye’den maç teklifi geldi. Zamanın en büyük dövüşçüsü Nieky Holzken ile dövüşmek için maça çıktı; ancak burnu kırıldı ve doktor kararı ile maç bitti. Sakatlığı çok uzun sürdü, 1.5 yılı hastanede 6 ameliyat ile geçti. 6 ay önce yeniden dövüşe başladı. Slovak rakibini 2 rauntta nakavt etti ve kazandı. Antrenmanlarına aktif olarak devam ediyor. En büyük hedefi birgün UFC’de Türk bayrağını dalgalandırmak.
SURVIVOR PERFORMANSI
Survivor Yusuf, Survivor Türkiye Yunanistan'da 321.5 oyun oynadı. Bunların 185.5'ini galibiyetle 136'sını mağlubiyetle bitirdi. Böylece 57.70 başarı ortalaması yakaladı.
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Survivor Okay, 6 Mayıs 1987’de Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Ferhatlı köyünde doğdu. İlkokulda sınıfa gelen güreş antrenörleri ile tanışması sonucu güreş hayatı başladı ve Artvin Yusufeli Güreş Eğitim Merkezi’ne seçildi. Lisede Türkiye Şampiyonaları’nda dereceler aldı ve Yıldız Milli Takımı’na seçilip ülkeyi temsil etmeye başladı. İlk uluslararası şampiyonluğunu Fransa’nın Lyon şehrinde yapılan Yıldızlar Grand Prix Turnuvası’nda kazandı. 2004’te Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde üniversite hayatına başladı. Milli takım hocaları Murat Atmaca, İsmail Zurnacı, Yüksel Şanlı ve Yakup Topuz; Okay Köksal’ı Ankara Tedaş Spor Kulübü’ne davet ettiler ve böylelikle güreş kariyerini profesyonel olarak bu kulüpte sürdürdü.
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2007 yılı Gençler Türkiye Güreş Şampiyonluğu’nun yanı sıra Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası’nda şampiyon olarak milli takıma girmeye hak kazandı. Belgrad’da yapılan Gençler Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya alarak bayrağımızı göndere çektirmenin mutluluğunu yaşadı. Yine aynı yıl Pekin’de yapılan Dünya Şampiyonası’nda 2. oldu. 2009 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı’nda mücadele etti ve yine buradayken Büyükler Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nı kazandı. 2010 yılında mezun olup beden eğitimi öğretmenliğine başladı. 2012'de Türkiye Şampiyonası’nda derece alarak güreşe dönüş yaptı. Ankara İlbank Spor Kulübü’nün transfer teklifini kabul ederek, 2013-2017 yılları arasında güreşe ve öğretmenliğe aynı anda başarıyla devam etti. 2018’de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’ne transfer oldu ve hala bu kulübün sporcusu olarak güreş hayatına devam ediyor.
SURVIVOR PERFORMANSI
Okay Köksal Survivor'da 258 oyun oynadı. Bunlardan 144.5'ini galibiyetle 113.5'ini mağlubiyetle tamamlandı. Böylece Survivor Okay Survivor Türkiye Yunanistan'da 56.01 başarı ortalaması yakaladı.
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Bursa Kız Lisesi’nden mezun olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirdi. Rumeli Üniversitesi'nde S.K.S. daire başkanlığında spor danışmanlığı yapmakta olan Seda, evli ve 2 çocuk annesi.
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Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı. Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı.
SURVIVOR PERFORMANSI
Aynı zamanda eski yarışmacı Sema'nın ikizi olan Survivor Seda, Survivor Türkiye Yunanistan'da 348.5 oyun oynadı. Bunlardan 205.5'ini galibiyet 143'ünü mağlubiyetle bitirdi ve 58.97 başarı ortalaması yakaladı.
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Emre Durak, 1997 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Spor Bilimleri Fakültesi'nden Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm bölümü mezunu olan Emre Durak, ekstrem sporlarla ilgilenmektedir. Emre Durak, Anadolu Üniversitesi Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm’i mezunudur.
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Meslek olarak Dublörlük de yapan yarışmacı, doğa sporlarına olan merakı ile biliniyor. Doğa, orman ve dağ yürüyüş ve sporları ile ilgilenen yarışmacının Youtube kanalı da bulunuyor. Emre Durak, hırsı ve azmiyle adından sıkça söz ettirmektedir.
SURVIVOR PERFORMANSI
Survivoür Emre, yarışmada 199.5 oyun oynadı. Bunlardan 97.5'ini galibiyetle, 102'sini ise mağlubiletle kapattı ve 48.87 başarı ortalaması yakaladı.
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Katerina Dalaka Yunan takımında Survivor 2019’da yer aldı. Katerina Dalaka Almanya’nın Münih kentinde doğdu. 20 Ağustos 1992 yılında doğan Katerina Dalaka 26 yaşındadır. Selanik Aristoteles Üniversitesi'nde eğitimini tamamlayan Katerina Dalaka'nın ailesinin de sportmen bir geçmişi var. 400m engelli pistinde Yunanistan şampiyonluğu bulunan Katerina Dalaka, Survivor Yunanistan 2018'a müthiş performansıyla damga vurmuştu.
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Acun Ilıcalı, Katerina Dalaka ile yaşadığı ilginç anıyı şu şekilde anlatıyor: Yunan Survivor'ında çok değişik bir durum oluyor o da şu, kadın yarışmacılardan birisi (Katerina Dalaka) karşı takımdaki erkek yarışmacıyı seçiyor ve büyük bir mücadele oluyor, mücadeleyi Katerina kazanıyor. Kateriba Dalaka’nın boyu 1,71 kilosu ise 55 kg’dır.
SURVIVOR PERFORMANSI
Survivor Dalaka Survivor Türkiye Yunanistar'da 307.5 yarışmaya çıktı. Bunlardan 217'sini kazandı, 90.5'ini kaybetti ve 70.57 başarı ortalaması yakaladı.
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18DİMİTRA VAMVAKOUSİ KİMDİR?
Dimitra Vamvakousi 24 yaşında ve Ulusal Spor Akademisi kolejinden mezun. Modelliğe ilk adımlarını atıyor. Boş zamanlarında dalış yapmayı seviyor, ayrıca geçmişte sırık atlamada mesleki kariyer yapmış.
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Kişilik olarak kendini pozitif ve dinamik bir kadın olarak tanımlıyor. Survivor kelimesi ona çok yakışıyor çünkü başından geçen özel durumlar ona hayatta kalmayı öğretti.
SURVIVOR PERFORMANSI
Survivor Dimitra bugüne kadar 298 oyun oynadı. Bunlardan 162.5 galibiyet ve 135.5 mağlubiyet aldı. Böylece 54.53 başarı ortalaması yakaladı.
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NİKOS KOSMAS KİMDİR ?
Nikos Kosmas 26 yaşında ve Atina’da yaşıyor. Spor kariyeri çok küçük yaşta karate ile başlamış, Avrupa ve Dünya Şampiyonlukları da olmak üzere birçok madalya ya sahip. Karate antrenörü ve personal trainer olarak çalışıyor. Kariyeri esnasında birçok Türk atlet ile karşı karşıya yarıştı. Onun için Survivor bir iş günü daha!
SURVIVOR PERFORMANSI
Survivor'da 269.5 oyun oynadı. 124 galibiyet ve 145.5 mağlubiyetle 46.01 ortalama yakaladı.
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21AFRODİTİ SKAFİDA
Afroditi Skafida 36 yaşında ve Atina’da yaşıyor. Profesyönel olarak antrenörlük yapıyor. İki kez Olimpiyat Oyunları'na katılmış ve sırık atlamada birçok madalyaları var. Kendini dinamik ve doğal bir kadın olarak tanımlıyor. Zorlukları seven bir atlet ve yarışmada olduğu süre içinde onu hiçbir şey korkutamaz.
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Survivor Afroditi Survivor Türkiye Yunanistan'da bugüne kadar 318 yarışmada mücadele etti. Survivor Yunanistan takımının yarışmacısı bu karşılaşmalardan 176 tanesini kazandı, 142'sini ise kaybetti. B usayede 55.35 başarı ortalaması yakaladı.
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