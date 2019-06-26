Survivor 2019 finaline adını yazdıran Seda Ocak kimdir?
ntv.com.tr
Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmasında, Seda Ocak Sembol oyunu kazanarak finale giden 4 isimden biri oldu. İşte finale adını yazdıran Seda Ocak hakkında merak edilenler...
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Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmasında, Seda Ocak Sembol oyunu kazanarak Survivor finaline giden 4 isimden biri oldu.
Peki Seda Ocak kimdir? Survivor Seda hakkında merak edilenler...
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SEDA OCAK KİMDİR?
Survivor Sema Survivor 2017'de şampiyonluk adayları arasında yer alan ancak final haftasında veda eden Sema Aydemir'in kız kardeşi.
Bursa Kız Lisesi’nden mezun olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirdi.
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3Rumeli Üniversitesi'nde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında Spor Danışmanlığı yapmakta olan Seda, evli ve 2 çocuk annesi.
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Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı.
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5Milli takımda Balkan Milli Takım forması altında Balkan Şampiyonluğunu elde etti ve spor hayatını bu başarısı ile noktalama kararı aldı.