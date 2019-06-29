Survivor 2019 finalini kim kazanacak, Survivor finalistleri kimler? (Survivor Türkiye Yunanistan final detayları)



Kişilik olarak kendini pozitif ve dinamik bir kadın olarak tanımlıyor. Survivor kelimesi ona çok yakışıyor çünkü başından geçen özel durumlar ona hayatta kalmayı öğretti.

SURVIVOR PERFORMANSI

Survivor Dimitra bugüne kadar 298 oyun oynadı. Bunlardan 162.5 galibiyet ve 135.5 mağlubiyet aldı. Böylece 54.53 başarı ortalaması yakaladı.