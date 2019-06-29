NTV

Survivor 2019 finalisti Yusuf Karakaya kimdir? (Survivor Yusuf bilgileri)

2019 Survivor finaline kalan Yusuf Karakaya Google'da en çok aranan isimlerleden biri oldu. Peki ama Survivor Türkiye Yunanistan'da finale kalan Survivor Yusuf kimdir? İşte Survivor finali öncesi Yusuf Karakaya'nın yaşı, memleketi, kariyerive Survivor performansı.

  • 1

    2019 Survivor finali, Survivor Türkiye Yunanistan finali, Survivor Yusuf kimdir, Yusuf Karakaya kimdir, Yusuf Karakaya bilgileri, Survivor finali
    2 Ekim 1994 Elazığ doğumlu Yusuf Karakaya, 14 yaşına kadar Elazığ’da yaşadı. Arkadaşının antrenmana çağırması sonucu kick boks ile tanıştı.
  • 2

    2019 Survivor finali, Survivor Türkiye Yunanistan finali, Survivor Yusuf kimdir, Yusuf Karakaya kimdir, Yusuf Karakaya bilgileri, Survivor finali
    Ailesi sporun çok gelecek getireceğini düşünmediği için kendisini başta desteklemedi; ama o hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi. İnternetten takip ettiği bir kulüp vardı, ailesinden habersiz Antalya’ya gitti. Kulübün kapılarını ona açtılar, antrenörü kendisine büyük destek oldu.

  • 3

    2019 Survivor finali, Survivor Türkiye Yunanistan finali, Survivor Yusuf kimdir, Yusuf Karakaya kimdir, Yusuf Karakaya bilgileri, Survivor finali
    Salonda yatıp bütün gün antrenman yapıyordu, ilk girdiği Türkiye Şampiyonası’nda madalya kazandı. Daha sonra amatörde Türkiye geneli ve uluslararası birçok başarı yakaladı. 18-19 yaşlarında artık bu işi profesyonel olarak yapması gerektiğini düşünmeye başladı, biletini aldı ve Tayland’a gitti. Hazır değildi ama para kazanması gerekiyordu, dövüşmeyi kabul etti.
  • 4

    2019 Survivor finali, Survivor Türkiye Yunanistan finali, Survivor Yusuf kimdir, Yusuf Karakaya kimdir, Yusuf Karakaya bilgileri, Survivor finali
    O bölgenin kemeri için Amerikalı rakibiyle maça çıktı. 4. rauntta rakibini nakavt ederek kazandı. Tayland’ın en büyük dövüş kulübü kendisine sponsor oldu.
  • 5

    2019 Survivor finali, Survivor Türkiye Yunanistan finali, Survivor Yusuf kimdir, Yusuf Karakaya kimdir, Yusuf Karakaya bilgileri, Survivor finali
    Tayland’ın en büyük 3 organizasyonuna çıktı ve nakavtla şampiyon oldu, kral ve kraliçe kupalarını kazandı. 1.5 yıl Tayland’da kaldıktan sonra Türkiye’den maç teklifi geldi.
  • 6

    2019 Survivor finali, Survivor Türkiye Yunanistan finali, Survivor Yusuf kimdir, Yusuf Karakaya kimdir, Yusuf Karakaya bilgileri, Survivor finali
    Zamanın en büyük dövüşçüsü Nieky Holzken ile dövüşmek için maça çıktı; ancak burnu kırıldı ve doktor kararı ile maç bitti. Sakatlığı çok uzun sürdü, 1.5 yılı hastanede 6 ameliyat ile geçti. 6 ay önce yeniden dövüşe başladı.
  • 7

    2019 Survivor finali, Survivor Türkiye Yunanistan finali, Survivor Yusuf kimdir, Yusuf Karakaya kimdir, Yusuf Karakaya bilgileri, Survivor finali
    Slovak rakibini 2 rauntta nakavt etti ve kazandı. Antrenmanlarına aktif olarak devam ediyor. En büyük hedefi birgün UFC’de Türk bayrağını dalgalandırmak.
  • 8

    2019 Survivor finali, Survivor Türkiye Yunanistan finali, Survivor Yusuf kimdir, Yusuf Karakaya kimdir, Yusuf Karakaya bilgileri, Survivor finali

    Survivor Yusuf, Survivor Türkiye Yunanistan'da 321.5 oyun oynadı. Bunların 185.5'ini galibiyetle 136'sını mağlubiyetle bitirdi. Böylece 57.70 başarı ortalaması yakaladı. 

  • 9

    2019 Survivor finali, Survivor Türkiye Yunanistan finali, Survivor Yusuf kimdir, Yusuf Karakaya kimdir, Yusuf Karakaya bilgileri, Survivor finali
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin