Survivor 2019 kim elendi, kim gitti? (75. bölüm ada konseyi)
Survivor 2019'un son bölümünde kim elendi ve ödül oyunlarını kim kazandı? sorularının yanıtları belli oldu. Ödül oyununu beyaz takım kazanırken yine beyaz takımın ada konseyinde en az SMS oyunu alan Ria Survivor'a veda etti. İşte detaylar ve Survivor 2019'dan yansıyanlar...
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1Survivor 2019'un 75. bölümünde ödül ve sembol oyunları oynanırken ada konseyi de yapıldı.
Bilgisayar ödüllü sembol oyununu erkeklerde Emre, kadınlarda Seda kazandı.
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2İkinci mücadele ise lahmacun ve kola ödüllü oyunda yaşandı.
10-8 siyah takıma üstünlük sağlayan beyaz takım oyunun sahibi oldu.
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3Ekrana gelen son bölümde ayrıca beyaz takımın ada konseyi de gerçekleşti.
Yunan yarışmacılardan Afroditti ve Ria'dan en az SMS oyunu alan Ria yarışmaya veda etti.
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Survivor 2019'un yeni bölümlerinde Survivor'ın eski yarışmacıları Dominik'e gelerek bir takım kuracak ve oyunlar oynanacak.
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5İşte Survivor 2019'dan öne çıkan renkli kareler...
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