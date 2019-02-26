Survivor 2019 ödül ve sembol oyunlarını kim kazandı? (Survivor Türkiye-Yunanistan'a yeni yarışmacı)
Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın son bölümünde ödül ve sembol oyunlarını kim kazandı? sorusunu yanıt buldu. Ödül oyununu Yunanistan takımı kazanırken sembol oyunu Büşra ve Hakan'ın oldu. Survivor'ın bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde eski yarışmacı Sabriye Şengül yarışmaya dahil olacak. İşte detaylar ve Survivor 2019'dan fotoğraflar...
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15. YENİ BÖLÜMSurvivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın 15. bölümünde ödül ve sembol oyunları oynandı.
Kıyasıya mücadelenin yaşandığı sandviç ödüllü oyun 10-8 Yunanistan takımının oldu.
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Son bölümde ikinci mücadele ise sembol oyununda yaşandı.
Bin TL hediye çeki ödüllü oyunu kadınlarda sembolü Büşra Yalçın, erkeklerde Hakan Kanık kazandı.
İşte 14. geçmiş bölümde yaşananlar...
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14. GEÇMİŞ BÖLÜMSurvivor 2019, 14. yeni bölümüyle ekrana geldi. 24 Şubat Pazar akşamı gerçekleşen mücadelede Survivor Türkiye- Yunanistan takımları arasında haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı.
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4Nefes kesen yarışmada dokunulmazlık oyununu 7-10 Survivor Yunanistan takımı kazandı. Cumartesi günkü karşılaşmayı Survivor Türkiye takımı kazandığı için final oyununa gidildi.
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5Finalde karşı karşıya gelen Survivor Türkiye-Yunanistan takımları arasındaki mücadeleyi Yunan takımı 3-0 kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu.
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6Survivor Türkiye takımının kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlığı erkeklede Kaan, kadınlarda ise Ecem kazandı.
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Ada konseyinde yapılan oylamada adı en çok yazılan Atakan ilk eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlık sahibi Ecem'in ismini verdiği Kaan ikinci eleme adayı, Okay'ın adını söylediği Bora ise son eleme adayı oldu.
İşte Survivor Türkiye-Yunanistan'da cumartesi günü yaşananlar...
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8Survivor 2019'un 5. haftası cumartesi günü kuru fasulye ve salça ödüllü erzak oyunuyla başladı. Oyunu 10-7 Türkiye takımı kazandı.
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913. bölümünde ikinci mücadele ise dokunulmazlık oyununda yaşandı. Bu oyunda da rakibine üstünlük sağlayan Türkiye takımı 10-4 galip geldi.
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Börek ödüllü ödül oyunu ise kadınlarda Dalaka ile Seda'nın oldu.
İşte Survivor'dan yansıyan diğer kareler...
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