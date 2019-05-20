Survivor 2019 son bölümde eleme adayları kimler oldu? (19 Mayıs Survivor Hikmet'in sağlık durumu)
Survivor 2019'un son bölümünde eleme adayları kimler oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? soruları yanıt buldu. Dokunulmazlığı siyah takım kazanırken beyaz takımın ada konseyinde Afroditti ve Ria eleme adayları oldu. Son bölümde ayrıca Hikmet sakatlık geçirdi. İşte detaylar ve Survivor 2019'dan kareler...
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Survivor 2019'un son bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı.
Siyah takım mücadeleyi 10-8 kazanarak beyaz takımı ada konseyine yolladı.
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Ada konseyinde Yunan yarışmacıların oyları ile Afroditti olurken, Türk yarışmacıların oyları ile Survivor Ria eleme adayı oldu.
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Son bölümde ayrıca talihsiz bir sakatlık yaşandı. Hikmet acılar içinde yerde kalarak hastaneye kaldırıldı.
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Acun Ilıcalı Himet'in sağlık durumu hakkında şöyle konuştu: "Biliyoruz herkes Hikmet’i merak ediyor ama şunu söyleyebiliriz. Kırık yok fakat bir hasar almış. Kesin bir söyleyebilmemiz için birkaç gün daha geçmesi gerekiyor."
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Hikmet'in sakatlığı sonrası yarışmacılar gözyaşlarını tutamadı. İşte son bölümden öne çıkan diğer kareler...