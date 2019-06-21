Survivor 2019 son bölümde kim elendi? (20 Haziran ada konseyi)

1 Survivor 2019'un son bölümünde ikinci dokunulmazlık oyunu da oynandı ve hızlı elemeye geçildi.

2 Skor 9-8 iken Katerina Dalaka ile Afroditi karşı karşıya geldi. Nefeslerin tutulduğu bu kritik mücadelede geriden gelen Afroditi sayısını aldı ve skoru 10'a 8 yaparak, beyaz takıma ikinci dokunulmazlığı kazandıran isim oldu.







3 Bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden siyah takım iki eleme adayı çıkardı. İlk adayı Türk yarışmacılar, ikinci adayı Yunan yarışmacılar belirledi. Ada konseyinde siyah takımda yapılan oylamada eleme adayları Sude ve Emre oldu.







4 Türkiye'de yapılan son toplu SMS oylamasının sonuçlarına göre Sude ve Emre arasından en az oyu alan yarışmacı açıklandı. Survivor'da bu hafta elenen isim Sude oldu.







5 Sude elendiği açıklandıktan sonra gözyaşlarına boğuldu. Sude veda konuşmasında, "Buraya kadar gelmişken, elenince bir şey kaçırmış gibi hissettim. Finale kısa bir zaman kalmıştı. Burada çok güzel şeyler yaşadım. Çok büyüdüğümü hissettim, çok şey yaşadım. "Bu zamana kadar sadece takım için elimden geleni yaptım" ifadelerini kullandı.

6 İşte Survivor 2019'dan öne çıkan bazı fotoğraflar...

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