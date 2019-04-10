Survivor 2019 son bölümde kim elendi, araba ödülünü kim kazandı? (Siyah takım ile mavi takım ada konseyi)
Survivor 2019'un 44. son bölümünde kim elendi ve araba ödülünü kim kazandı? soruları yanıt buldu. Araba ödülünü Yunan yarışmacı Kyriakos kazanırken adaya Türk yarışmacı Melisa veda etti. İşte bu hafta Survivor yarışmasındaki detaylar ve Survivor 2019'dan yansıyanlar...
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44. YENİ BÖLÜMSurvivor 2019'un 44. bölümünde araba ve kahvaltı ödüllü oyunlar oynandı.
Araba ödüllü oyunu ise Yunan yarışmacı Kyriakos kazandı.
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2Siyah takım ve beyaz takım arasında ikinci mücadele kahvaltı ödülünde yaşandı.
Ödülü Siyah takım 10-5 gibi farklı bir skorla aldı.
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3Sembol kadınlarda Sabriye'nin erkeklerde Hikmet'in oldu.
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4Yapılan ada konseyinde ise Türk yarışmacı Melisa Survivor'a veda etti.
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43. GEÇMİŞ BÖLÜMSurvivor 2019'un 43. bölümünde iki farklı ödül oyunu oynandı.
Pizza ve kola ödüllü oyun 10-9 beyaz takımın oldu.
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8 Nisan'da ekranlara yansıyan bölümün diğer mücadelesi ise kahvaltı ödüllü oyunda yaşandı.
Ödülü bu kez 10-5 siyah takım kazandı.
İşte 42. geçmiş bölümde yaşananlar...
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42. GEÇMİŞ BÖLÜMSurvivor 2019'un 42. bölümünde siyah ve beyaz takım haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.
Beyaz takım, siyah takım karşısında 10-7 dokunulmazlık oyununu kazandı.
Böylece siyah takım ada konseyine giderek eleme adaylarını belirleyecek.
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842. bölümünde ayrıca arkadaşlarla mesajlaşma ve film izleme ödüllü oyunda oynandı.
Oyunu erkeklerde Atakan, kadınlarda Büşra Yalçın kazandı.
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41. GEÇMİŞ BÖLÜM
Survivor Türkiye Yunanistan’da 41. bölümde ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım büyük bir avantaj elde etti.
Survivor Türkiye Yunanistan’ın 41. bölümünde dokunulmazlığı kazanan 10'a 7 beyaz takım oldu.
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10Haftanın ilk gününde yapılan yarışmada erzak oyununu beyaz takım kazandı.
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11İşte Survivor 2019'da önceki haftalardan yansıyan kareler....
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