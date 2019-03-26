Survivor 2019 son bölümde otomobili kim kazandı? (33. bölümden detaylar)
Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın son bölümünde otomobili ödülünü kim kazandı? sorusu yanıt buldu. Takımların karışık eşleşmelerle mücadele ettiği oyunda otomobil Türk takımından Sude'nin oldu. İşte 33. son bölümden detaylar ve Survivor 2019'dan yansıyan kareler...
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33. YENİ BÖLÜMSurvivor 2019'un 33. bölümü hamburger menü ödüllü oyunla başladı.
Mücadeleyi 10-7 kazanan Türk takımı yemek ziyafeti yaptı.
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2Son bölümünde takımlar otomobil oyununda da karşı karşıya geldi.
Yarışmacılar siyah ve beyaz takım olarak ikiye bölünerek karışık mücadele etti.
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3Otomobil ödülünü 10-9 Beyaz takım kazandı. Ardından bireysel yarışlarda rakiplerini yenen Sude otomobilin sahibi oldu.
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TAKIMLARDA KİMLER VARDI?
SİYAH TAKIM
Hikmet
Vasilikos
Yusuf
Tony
Atakan
Seda
Afroditi
Büşra
Elpida
Melisa
BEYAZ TAKIM
Nikos
Bora
Kyriakos
Okay
Patrick
Dalaka
Sude
Dimitra
Sabriye
Ria
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32. GEÇMİŞ BÖLÜMSurvivor Türkiye Yunanistan'ın 32. bölümünde müthiş bir dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Cumartesi günü gerçekleşen ilk dokunulmazlık oyununu Yunan takımı kazanmıştı. Dün gerçekleşen ikinci dokunulmazlığı ise Türk takımı kazandı. Dokunulmazlık oyununda eşitlik olunca, final oyununa geçildi.
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6Dokunulmazlığın final oyununda durum 2-2 olunca bayrak yarışı yapıldı ve Türk takımının kazanmasıyla müthiş bir sevinç yaşandı.
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Yunan takımında erkeklerde bireysel dokunulmazlığı Kyriakos kazandı.
Kadınların kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlık ise Dalaka'nın oldu.
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Yunan takımının ada konseyinde Spyros, Tony ve Patrick Ogunsoto bu hafta eleme adayları oldu.
İşte Survivor 2019'dan yansıyan diğer kareler...
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