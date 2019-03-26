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Survivor 2019 son bölümde otomobili kim kazandı? (33. bölümden detaylar)

Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın son bölümünde otomobili ödülünü kim kazandı? sorusu yanıt buldu. Takımların karışık eşleşmelerle mücadele ettiği oyunda otomobil Türk takımından Sude'nin oldu. İşte 33. son bölümden detaylar ve Survivor 2019'dan yansıyan kareler...

  • 1

    33. YENİ BÖLÜM

    Survivor son bölüm, Survivor otomobil oyunu, Survivor Türkiye- Yunanistan, Survivor 2019
    Survivor 2019'un 33. bölümü hamburger menü ödüllü oyunla başladı.

    Mücadeleyi 10-7 kazanan Türk takımı yemek ziyafeti yaptı.
  • 2

    Survivor son bölüm, Survivor otomobil oyunu, Survivor Türkiye- Yunanistan, Survivor 2019
    Son bölümünde takımlar otomobil oyununda da karşı karşıya geldi.

    Yarışmacılar siyah ve beyaz takım olarak ikiye bölünerek karışık mücadele etti.
  • 3

    Survivor son bölüm, Survivor otomobil oyunu, Survivor Türkiye- Yunanistan, Survivor 2019
    Otomobil ödülünü 10-9 Beyaz takım kazandı. Ardından bireysel yarışlarda rakiplerini yenen Sude otomobilin sahibi oldu.
  • 4

    Survivor son bölüm, Survivor otomobil oyunu, Survivor Türkiye- Yunanistan, Survivor 2019

    TAKIMLARDA KİMLER VARDI? 

    SİYAH TAKIM
    Hikmet
    Vasilikos
    Yusuf
    Tony
    Atakan
    Seda
    Afroditi
    Büşra
    Elpida
    Melisa

    BEYAZ TAKIM
    Nikos
    Bora
    Kyriakos
    Okay
    Patrick
    Dalaka
    Sude
    Dimitra
    Sabriye
    Ria

  • 5

    32. GEÇMİŞ BÖLÜM

    Survivor son bölüm, Survivor otomobil oyunu, Survivor Türkiye- Yunanistan, Survivor 2019
    Survivor Türkiye Yunanistan'ın 32. bölümünde müthiş bir dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Cumartesi günü gerçekleşen ilk dokunulmazlık oyununu Yunan takımı kazanmıştı. Dün gerçekleşen ikinci dokunulmazlığı ise Türk takımı kazandı. Dokunulmazlık oyununda eşitlik olunca, final oyununa geçildi.
  • 6

    Survivor son bölüm, Survivor otomobil oyunu, Survivor Türkiye- Yunanistan, Survivor 2019
    Dokunulmazlığın final oyununda durum 2-2 olunca bayrak yarışı yapıldı ve Türk takımının kazanmasıyla müthiş bir sevinç yaşandı.
  • 7

    Survivor son bölüm, Survivor otomobil oyunu, Survivor Türkiye- Yunanistan, Survivor 2019

    Yunan takımında erkeklerde bireysel dokunulmazlığı Kyriakos kazandı. 

    Kadınların kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlık ise Dalaka'nın oldu.

  • 8

    Survivor son bölüm, Survivor otomobil oyunu, Survivor Türkiye- Yunanistan, Survivor 2019
  • 9

    Survivor son bölüm, Survivor otomobil oyunu, Survivor Türkiye- Yunanistan, Survivor 2019

    Yunan takımının ada konseyinde Spyros, Tony ve Patrick Ogunsoto bu hafta eleme adayları oldu.

    İşte Survivor 2019'dan yansıyan diğer kareler...

  • 10

    Survivor son bölüm, Survivor otomobil oyunu, Survivor Türkiye- Yunanistan, Survivor 2019
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    Survivor son bölüm, Survivor otomobil oyunu, Survivor Türkiye- Yunanistan, Survivor 2019
  • 12

    Survivor son bölüm, Survivor otomobil oyunu, Survivor Türkiye- Yunanistan, Survivor 2019
  • 13

    Survivor son bölüm, Survivor otomobil oyunu, Survivor Türkiye- Yunanistan, Survivor 2019
  • 14

    Survivor son bölüm, Survivor otomobil oyunu, Survivor Türkiye- Yunanistan, Survivor 2019
  • 15

    Survivor son bölüm, Survivor otomobil oyunu, Survivor Türkiye- Yunanistan, Survivor 2019
  • 16

    Survivor son bölüm, Survivor otomobil oyunu, Survivor Türkiye- Yunanistan, Survivor 2019
  • 17

    Survivor son bölüm, Survivor otomobil oyunu, Survivor Türkiye- Yunanistan, Survivor 2019
  • 18

    Survivor son bölüm, Survivor otomobil oyunu, Survivor Türkiye- Yunanistan, Survivor 2019
  • 19

    Survivor son bölüm, Survivor otomobil oyunu, Survivor Türkiye- Yunanistan, Survivor 2019
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    Survivor son bölüm, Survivor otomobil oyunu, Survivor Türkiye- Yunanistan, Survivor 2019
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