Survivor 2019 Türkiye Yunanistan son bölümde kim elendi? (Ada konseyinde kim gitti?)
Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'ın son bölümünde kim elendi? sorusu yanıt buldu. 34. bölümde gerçekleşen ada konseyinde dokunulmazlığı kaybeden Yunan takımından en az oyu alan futbolcu Patrick Ogunsoto adaya veda etti. İşte son bölümden detaylar ve Survivor 2019'dan yansıyanlar...
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34. YENİ BÖLÜMSurvivor 2019'un 34. bölümünde ödül oyunu ve ada konseyi ekranlara geldi.
Kahvaltı ödüllü oyunu 10-5 gibi farkla kazanan Türk takımı ödülün sahibi oldu.
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2Son bölümde ayrıca haftanın ada konseyini Yunan takımı yaptı.
Spyros, Tony ve Patrick'in eleme adayı olduğu konseyde en az SMS oyunu alan futbolcu Patrick Ogunsoto yarışmaya veda etti.
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33. GEÇMİŞ BÖLÜMSurvivor 2019'un 33. bölümü hamburger menü ödüllü oyunla başladı.
Mücadeleyi 10-7 kazanan Türk takımı yemek ziyafeti yaptı.
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4Son bölümünde takımlar otomobil oyununda da karşı karşıya geldi.
Yarışmacılar siyah ve beyaz takım olarak ikiye bölünerek karışık mücadele etti.
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5Otomobil ödülünü 10-9 Beyaz takım kazandı. Ardından bireysel yarışlarda rakiplerini yenen Sude otomobilin sahibi oldu.
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32. GEÇMİŞ BÖLÜMSurvivor Türkiye Yunanistan'ın 32. bölümünde müthiş bir dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Cumartesi günü gerçekleşen ilk dokunulmazlık oyununu Yunan takımı kazanmıştı. Dün gerçekleşen ikinci dokunulmazlığı ise Türk takımı kazandı. Dokunulmazlık oyununda eşitlik olunca, final oyununa geçildi.
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7Dokunulmazlığın final oyununda durum 2-2 olunca bayrak yarışı yapıldı ve Türk takımının kazanmasıyla müthiş bir sevinç yaşandı.
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Yunan takımında erkeklerde bireysel dokunulmazlığı Kyriakos kazandı.
Kadınların kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlık ise Dalaka'nın oldu.
İşte Survivor 2019'dan yansıyan diğer kareler...
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