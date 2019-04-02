Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan son bölümde ödül oyunlarını kim kazandı?
Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın son bölümünde ödül oyunlarını kim kazandı? sorusu yanıt buldu. İki farklı ödül için yarışmacıların karşı karşıya geldiği mücadeleler Türkiye takımının oldu. İşte detaylar ve Survivor 2019'dan yansıyan bazı kareler...
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38. YENİ BÖLÜMSurvivor 2019'un yayınlanan 38. son bölümünde ödül oyunları ekrana geldi.
Et, patates püresi ve kola ödüllü ilk ödül oyunu 10-9 Türkiye takımının oldu.
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2İkinci mücadele ise şiş kebap ve bulgur pilavı ödüllü oyunda yaşandı.
Bu oyunu da 10-6 Türkiye takımı kazandı.
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37. GEÇMİŞ BÖLÜMSurvivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın 37. son bölümünde dokunulmazlık ve iletişim oyunları oynandı.
Ailelerinden gelen videoları izleme ödüllü iletişim mücadelesi erkeklerde Okay ve kadınlarda Melisa'nın oldu.
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4Haftanın 2. dokunulmazlık oyununı ise 10-6 Yunan takımı kazandı.
Böylece 1-1 olarak finale kalan mücadelede 3-2 Türkiye'nin oldu.
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5Sonuçlara göre ada konseyine giden Yunan takımında 1. elenme adayı Tony, bireysel dokunulmazlığı olan Kyriakos'un ismini söylediği Spyros 2. elenme adayı, Vasilikos ise 3. elenme adayı oldu.
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36. GEÇMİŞ BÖLÜM
Survivor 2019'un 36. bölümü erzak ve dokunulmazlık oyunlarıyla başladı.
Karbonhidrat içerikli besinler ödüllü erzak oyunu 10-6 Türkiye takımının oldu.
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30 Mart akşamı yayınlanan bölümde diğer mücadele ise dokunulmazlık oyununda yaşandı.
Bu oyunu da Türk takımı 10-6 takımı kazandı.
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