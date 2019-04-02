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Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan son bölümde ödül oyunlarını kim kazandı?

Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın son bölümünde ödül oyunlarını kim kazandı? sorusu yanıt buldu. İki farklı ödül için yarışmacıların karşı karşıya geldiği mücadeleler Türkiye takımının oldu. İşte detaylar ve Survivor 2019'dan yansıyan bazı kareler...

  • 1

    38. YENİ BÖLÜM

    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları
    Survivor 2019'un yayınlanan 38. son bölümünde ödül oyunları ekrana geldi.

    Et, patates püresi ve kola ödüllü ilk ödül oyunu 10-9 Türkiye takımının oldu.


  • 2

    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları
    İkinci mücadele ise şiş kebap ve bulgur pilavı ödüllü oyunda yaşandı.

    Bu oyunu da 10-6 Türkiye takımı kazandı.
  • 3

    37. GEÇMİŞ BÖLÜM

    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları
    Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın 37. son bölümünde dokunulmazlık ve iletişim oyunları oynandı.

    Ailelerinden gelen videoları izleme ödüllü iletişim mücadelesi erkeklerde Okay ve kadınlarda Melisa'nın oldu.
  • 4

    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları
    Haftanın 2. dokunulmazlık oyununı ise 10-6 Yunan takımı kazandı. 

    Böylece 1-1 olarak finale kalan mücadelede 3-2 Türkiye'nin oldu.
  • 5

    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları
    Sonuçlara göre ada konseyine giden Yunan takımında 1. elenme adayı Tony, bireysel dokunulmazlığı olan Kyriakos'un ismini söylediği Spyros 2. elenme adayı, Vasilikos ise 3. elenme adayı oldu.
  • 6

    36. GEÇMİŞ BÖLÜM

    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları

    Survivor 2019'un 36. bölümü erzak ve dokunulmazlık oyunlarıyla başladı.

    Karbonhidrat içerikli besinler ödüllü erzak oyunu 10-6 Türkiye takımının oldu.

  • 7

    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları

    30 Mart akşamı yayınlanan bölümde diğer mücadele ise dokunulmazlık oyununda yaşandı.

    Bu oyunu da Türk takımı 10-6 takımı kazandı.

  • 8

    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları
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    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları
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    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları
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    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları
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    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları
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    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları
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    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları
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    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları
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    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları
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    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları
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    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları
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    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları
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    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları
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